Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Ev alamayan vatandaş arsa ve tarlaya yöneldi

Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı. Uzmanlar “Ev alamayan, hem param değerlensin, hem de içine konteyner kurup otururum diyor” değerlendirmesini yaptı.

ÜLKE genelinde ocak-ekim döneminde 2 milyon 419 bin 981 gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 993 bin 835'ini konutlar oluşturdu. Konut satışları 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalış gösterdi.

Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları ise 10 ayda 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi rakamına ulaştı. Artış oranı yüzde 2,5 oldu. Konuttaki azalışa rağmen diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkati çekti.

Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satış sayıları ocak-ekim dönemleri baz alındığında 2021'de 1 milyon 176 bin, 2020'de 1 milyon 17 bin, 2019'da 828 bin, 2018'de ise 1 milyon 14 bin şeklindeydi. Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58,9'a ulaşırken, ekimde bu oran rekor kırarak yüzde 62,2 oldu. Ocak-ekim dönemi konut dışı satışların payı önceki 5 yılda yüzde 44,3 ile yüzde 54,5 arasındaydı.

İstanbul Değerleme Yönetici Ortağı ve gayrimenkul değerleme uzmanı Celal Erdoğdu, arsa ve tarla satışlarındaki rekor artış için "Burada en önemli nedenler arasında Kovid-19 ve depremler sonrası tarlalara artan ilgi yer alıyor. Konut fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki yükseliş de yatırımcıları bütçelerine uygun arsa ve tarlalara yönlendiriyor. Çünkü konut alamayan vatandaşlar özellikle enflasyondan korunmak için uygun fiyatlı arsa ve tarla yatırımı yapmak istiyor. Son zamanlarda da Trakya'nın batısındaki bölgeler ilgi çeken yerler arasında bulunuyor.

Ayrıca vatandaşlarımız bu tarz yerlerden arsa veya tarla alıp 'ileride gerekirse içine konteyner, prefabrik ya da tiny house' koyarım diye düşünüyor.Bu da ilgiyi artırıyor. Son dönemde sosyal medyadan satış ilanlarının ve yatırımların arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç de Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul'da son dönemde ticari gayrimenkul projelerinin inşasında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, artan talebi karşılamaya yönelik planlanan projelerin, yeni ticari anlayışın ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Mega kentte artık toplu iş merkezlerinin daha çok ilgi gördüğünü kaydeden Bilgiç, kendilerinin de bu yüzden akıllı ticaret ve iş merkezleri projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

Özellikle otoparkı bulunan, depreme karşı dayanıklı, büyük tırların kolayca yanaşabildiği, enerji verimliliğine sahip akıllı iş merkezlerine talebin yüksek olduğunu ifade eden Bilgiç, perakende sektöründeki çeşitlliliğin ve değişimin bu talebin artışında etkili olduğunu söyledi.

Ali Emre Bilgiç, yatırımcılara, yatırımlarını doğru lokasyonda yer alan, otoparkı bulunan, enerji verimliliği yüksek, yaya trafiğinin ve toplu taşımanın bulunduğu projelere yapmaları tavsiyesinde bulunarak, bölgenin iyi araştırılması ve rayiç fiyatların mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Uğur ASLANHAN/AA