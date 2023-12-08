Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Depremzedelerin sorunlarına 10 aydır çözüm bulunamadı

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin 10'uncu ayında yaptığı basın açıklamasında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Eğitime, sağlığa, hukuka, kentimizin yeniden inşasına dair sorunlarımız ilk günkü tazeliğinde” açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen, depremde en çok hasar alan illerden biri olan Hatay'da halkın sorunları devam ediyor. Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin 10'uncu ayında yaptığı basın açıklamasında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Eğitime, sağlığa, hukuka, kentimizin yeniden inşasına dair sorunlarımız ilk günkü tazeliğinde. Neredeyse birinci dönemin sonuna geldik hâlâ hasarlı okulların güçlendirilmesi ile ilgili hiçbir hazırlık yok. Az hasarlı okulların da bina analizi yapılmadı. Ekonomik krizi bu kadar derinden yaşayan bir halk olarak öğrencilerimize ücretsiz yemek ve içme suyu talebimizde ısrar ediyoruz” denildi.

Sağlık sorunlarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Depremin 10'uncu ayında birinci basamak sağlık hizmetleri konteynerlerde verilmeye devam ediliyor. Barınma sorunu çözülmediği için sağlık emekçileri ailelerini şehir dışında bırakıp sürekli geliş gidiş yapmak zorunda kalıyor. İkinci basamak sağlık hizmetleri ameliyathane ve doğumhaneler aktif olmadığından birinci basamak sağlık hizmetleri gibi çalışıyor, verilen hizmet poliklinik hizmetini geçemiyor. Ortak yaşam alanlarında su ve elektrik sorunları sık yaşandığından uyuz, parazitoz, influenza, impetigo, ağız-el-ayak hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklar baş gösterdi. Bir an önce kentimiz için tam teşekküllü bir hastane istiyoruz.”

Altyapı ve üstyapı sorunlarından dolayı kentte yaşamın dayanılmaz hâle geldiğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Toza bulanmış gri bir kentte azıcık nefes aldığımız, içimizi memleket havasıyla doldurduğumuz Döver Seyir Terası’nın moloz döküm sahası olmasına izin vermeyeceğiz. Depremden sonra az hasarlı binaların çoğunun analizi yapılmadı. Kışın gelmesiyle birlikte konteyner kentlerde ve çadırlarda yaşamak daha da zorlaşıyor. Özel yaşamın bu denli sıkışması, barınma koşullarının zorlaşması bizi psikolojik olarak da yıkıma sürüklüyor.

Hâlâ yıkılmayı bekleyen evler var. Yıkılıp molozu aldırılmayan mahalleler var. Bizi umutsuzluğa ve geleceksizliğe mahkum bırakmanıza izin vermeyeceğiz. Bir kez daha buradan haykırıyoruz. İvedilikle kentimizin Özel Afet Bölgesi ilan edilmesini ve deprem bölgesi için merkezi bütçeden maddi destek sağlanmasını istiyoruz. Sorularımız ve sorunlarımız her geçen gün artıyor. Sorunlarımız çözülmedikçe tekrar etmeye devam edeceğiz.”

Bu arada Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Esentepe Mahallesi'nde devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

(ANKA)