Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Cumhurbaşkanlığı köşk inşaatları para yutuyor

Emekliler, “Bütçe olanakları bu kadar” denilerek düşük maaşa talim ettirilirken, Cumhurbaşkanlığı için yapılan Marmaris Okluk Devlet Konukevi ve Bitlis’teki Ahlat Köşkü için 2024 bütçesinden toplam 220 milyon TL ödenek ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI için inşa edilen Marmaris Okluk ve Ahlat Köşkü’nün yapımına harcanan paralar ortaya çıktı. 2024 Yatırım Programı’n göre; Marmaris Okluk’ta, 685,5 milyon TL maliyet ile 2023 sonunda tamamlanması planlanan Devlet Konukevi’ne 40 milyon TL daha harcanacak.

Bitlis Ahlat’ta, 664,4 milyon TL maliyet ile 2023 yılı sonunda tamamlanması öngörülen Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri projesinin maliyeti de 1 milyar 219 milyon 901 bin 598 TL’ye çıktı. 2026 yılında tamamlanması planlanan bu proje için 2024 yılında 180 milyon TL ödenek ayrıldı, iki yıl içinde burası için harcanacak para 651 milyon lirayı bulacak.

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar, Resmî Gazete’nin önceki günkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2024 Yılı Yatırım Programı’nda; Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Devlet Konukevi’nin proje tutarının, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre 685 milyon 500 bin TL’den 725 milyon 362 bin 738 liraya çıktığı görüldü.

2023 yılı Yatırım Programı’na göre, Devlet Konukevi 2023 yılında ödenek olarak ayrılan 13 milyon liralık bir harcama daha yapılarak, 685 milyon 500 bin TL proje tutarı ile tamamlanacaktı. Ancak, Konukevi; 2024 yılı yatırım programına da girdi. Proje tutarı, 725 milyon 362 bin 738 liraya çıktı.

2023 yılı dahil, 2018 yılından bu yana 685 milyon 362 bin 738 TL harcandı. 40 milyon ek yatırım ile Okluk Devlet Konukevi’nin bu yıl tamamlanması öngörüldü. Bitlis’teki, Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri projesi de 2024 Yılı Yatırım Programı’nda yer aldı.

Ancak yine maliyeti arttı, proje teslimi ertelendi. Ahlat Köşkü, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre, 662 milyon 400 bin TL’ye mal olacaktı. 2022 yılı sonuna kadar, proje için 557 milyon 400 bin TL harcanmıştı.

2023 yılı için ayrılan 105 milyon TL ödenek ile proje tamamlanacaktı. Ancak, 2024 Yılı Yatırım Programı’nda, rakamlar güncellendi. Ahlat Köşkü’nün maliyeti, 662 milyon 400 bin TL’den, 1 milyar 219 milyon 901 bin 598 TL’ye çıktı. 2023 yılı sonuna kadar 568 milyon 901 bin 598 TL harcandığı görüldü, 180 milyon TL ödenek 2024 yılı için ayrıldı. Projenin 2026 yılında tamamlanması öngörüldü.

Sinan Tartanoğlu (ANKA)