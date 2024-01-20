Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Eğitimcilerden Bakan Yusuf Tekin’e sembolik karne: Cemaatlerle ilişkiler: 100 Laik ve bilimsel eğitim: 0

Eğitim yılının ilk yarısında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için temsili karne hazırlayan Eğitim-Sen üyeleri Tekin’e, ‘cemaatlere destek vermek’ konusunda “100” tam puan verirken 'laik ve bilimsel eğitim' konusunda “sıfır” verdi.

EĞİTİM ve öğretimdeki sıkıntıları dile getirmek adına İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın toplantısı gerçekleştiren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na temsili olarak karnesini verdi.

Eğitim-Sen’in verdiği notlarla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta kaldı. Mersin’de Bakan’ın karnesini Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklamak isteyen ancak polis ekiplerinin engellediği eğitimciler, bunun üzerine açıklamayı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaptı.

Eğitim-Sen Mersin Şubesinin hazırladığı sembolik karnede Bakan Tekin’e ‘cemaatlere destek

vermek’, ‘MESEM’lerile çocuk sömürüsü’ ve ‘eğitimin ticarileştirilmesi’ ve ‘ücretli öğretmen sömürüsü’ konularından da 100 tam puan verildi.

Eğitim-Sen, Bakan Tekin’e laik ve bilimsel eğitim konusunda 0 verirken öğretmene değer verme, kamu okullarına ödenek, özel sektör öğretmen hakları, öğrencilere ücretsiz yemek sunma ve demokratik yönetim süreçleri konularında 100 üzerinden 5 puan verdi.

Sembolik karneye ‘başarısız’ ibaresini yazan Eğitim-Sen, ‘öğretmenin görüşü’ kısmına da “Laik ve bilimsel eğitimi dinamitleyen cemaat vakıflarıyla işbirliğine son vermelisin. Öğretmenler arasında eşitsizliğe son verip eşit işe eşit ücret uygulamalısın. Kamusal eğitim için daha fazla çalışma yapman gerekmektedir. MESEM’ler aracılığıyla çocuk emeği sömürüsüne yol açacak uygulamaları sonlandırmalısın. Özel sektör öğretmenlerine taban maaş uygulamalısın. Tüm öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek ve su vermelisin” notunu düştü.

Grup adını konuşan Eğitim-Sen Mersin Şube Örgütlenme Sekreteri Özgür Saçkesen, “Eğitimde yaşanan sorunlar her geçen yıl katlanarak artmakta, Millî Eğitim Bakanlığı bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine bütün enerjisini eğitimi dinselleştirmeye ve piyasalaştırmaya harcamaktadır” dedi.

Ülke genelinde binlerce çocuğun okula aç gitmek zorunda kaldığını, yeterli beslenememekten kaynaklı fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin sağlıklı ilerleyemediğini diyen Saçkesen, “Çocuk ve gençlerimiz eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamaktadır. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda yaşanan sorunlar sürmektedir. 2023/24 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bölgesel, cinsel, sınıfsal eşitsizliklerin derinleştiği, çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamaması, eğitime erişimde yaşanan sorunlar ve anadilinde eğitim gibi en temel sorunların varlığını sürdürdüğü bir dönem olmuştur” dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ‘eşit işe eşit ücret’ uygulamasına aykırı adımlar atıldığını ifade eden Saçkesen, “Bugüne kadar KPSS’ye giren her 100 öğretmenden 85’inin ataması yapılmamış, ataması yapılmayan öğretmenlerin sadece yüzde 15’inin ataması gerçekleştirilmiştir. Yeterli öğretmen ataması yapılmadığı için ataması yapılmayan öğretmenler sorunu gibi çok sayıda sorun eğitim sisteminin çözüm bekleyen sorunları olarak geçtiğimiz öğretim yılına damgasını vurmuştur” dedi.

“Laik ve kamusal eğitimi bitiren milli eğitim bakanı başarısızdır. Cemaatler eğitimde söz sahibi olamaz” diyen Saçkesen, “MESEM uygulaması ile çocuk işçiliği özendirilip, milyonlarca çocuk işçi sermayeye ucuz işgücü olarak yedeklenmiştir. İş kazalarıyla onlarca çocuk işçi ölmüştür. Öğretmenlik Meslek Kanunu yeni eşitsizlikler yaratmış, eşit işe eşit ücret uygulaması bitirilmiştir. Bütün uyarılara rağmen öğrencilerin beslenme sorunu büyümüştür” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın karnede düşük not alasının gerekçelerinden birisinin de eğitimin ticarileştirilmesi olduğu belirtilen Saçkesen, “Özel öğretime destek artmış kamusal eğitim politikaları terk edilmiştir. Eğitim harcamalarının yükü yine velilerin sırtına yıkılmıştır: bu da eğitime ağır darbe indirmiştir” denildi.

(ANKA)