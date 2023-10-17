Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Erdoğan, ‘yüzde 50 indirim’ dedi ONLAR 1 LİRA UCUZLATTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50 indirim yapacağını duyurduğu Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde sadece, 1-2 lira indirim yaptı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketlerdeki yüksek fiyatlara karşı alışveriş yapılmasını sıklıkla dile getirdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, temel ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim yapacağını duyurmuştu. Fakat süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu” gibi ürünleri kapsayan temel gıda ve temizlik ürünlerinde sadece, 2-3 lira indirim yapıldı, yüzde 50 indirim yapılan hiçbir ürün olmadı.

İndirimler düşük oranlarda kalırken, bazı ürünlerde 1-2 liralık düşüşler olduğu görüldü. 1 kilo sütte yalnızca 1 TL ile yüzde 5 oranında indirim yapılırken; 870 gram tam yağlı süzme peynirin fiyatı 79 lira 50 kuruştan 77 TL 50 kuruşa düşürüldü. En fazla indirimin yapıldığı ürün yüzde 27 ile 34 lira 25 kuruştan 25 TL’ye düşürülen 830 gramlık domates salçası oldu. 2 Kasım’a kadar devam edecek kampanyada ürünlerde yapılan indirimler şöyle:

500 gram çay, 56 TL 90 kuruştan 52 lira 90 liraya indirildi. Bir litre sıvı yağ 41 TL 21 kuruştan 38 TL’ye düştü. Bir kilogram nohut 35 TL’den 32, 90 TL’ye düştü. Bir kilo pirinç 35 TL 25 kuruştan 33 TL’ye indirildi. Bir kilo mercimek 25 TL’den 21 lira 90 kuruşa düştü. 700 tam yağlı kaşar peynir 135 TL’den 127 lira 50 kuruşa düşerek yüzde 7,5 indirim yapıldı. 870 gram tam yağlı süzme peynir 79 lira 50 kuruştan 77 TL 50 kuruşa indirildi. Yaklaşık yüzde 2 oranında indirim yapıldı. 1 litre süt 19 lira 90 kuruştan 18 TL 90 kuruşa düşerek 1 TL indirim yapıldı. 830 gram domates salçası, 34 lira 25 kuruştan 25 TL’ye düşerek yüzde 27 ile en fazla indirim yapılan ürün oldu. 40’lı tuvalet kağıdı 169 lira 90 kuruştan 159 TL 90 kuruşa düşürüldü.

Ticaret Bakanlığı’nın 5 büyük zincir market için 81 ilde başlattığı denetimlerin ardından harekete geçen marketler algı oyununu sürdürüyor. Denetimler sıklaşınca marketlerin, tüketiciyi aldatmak için domates, patates, soğan gibi en çok talep edilen üç kalem ürünün satış etiketine maliyetin altında fiyat yazması dikkat çekiyor. Patates-soğanı alış fiyatının altında satışa sunan marketler, bazı ürünlere de iki katı etiket koyup, bunun üzerinden sözde indirim yapıyor. Marketlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise etiket oyunu oldu. Bazı ürün kalemlerine alış fiyatının iki katı etiket koyan marketler, önce fiyatı artırıp, sonra indirim yapmış gibi tüketicinin gözünü boyuyor.

Marketlerde ilk dikkat çeken ürünler soğan, domates ve patates oldu. Bazı marketler, maliyetinin 9.50 olduğunu iddia ettiği soğanı, 12.45 TL’den satışa sunuyor. Bu ürünün İstanbul hal fiyatı ise 6.20. Bir diğer indirimli ürün olan patatesin markette satış fiyatı 15.00 TL olarak görülüyor. Ancak alış fiyatı 7 TL. Patatesin İstanbul hal fiyatı ise 4.25 TL. Benzer bir göstermelik indirim, salkım domateste de söz konusu. Alış fiyatı 35.00 TL olarak belirtilen salkım domates, 49.00 TL’den satılıyor. Bu ürünün hal fiyatı 17-18 TL arasında değişiyor.

“Tarım Kredi Kooperatifi’nde tam bir aldatmaca var” diyen Tüketiciler Derneği yöneticileri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği yüzde 50 indirim yok. Tarım Kredi’nin yapmış olduğu uygulama tamamen aldatmaca, yalan ve yanlış. Şu anda neyi indirip de neyi bindiriyorlar belli değil sadece vatandaşa bindiriyorlar. Adı Tarım Kredi kesinlikle o ismi oradan kaldırmaları lazım. 60 lirada 1 lira indiriyor” ifadelerini kullandılar.