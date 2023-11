Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ERDOĞAN'DAN CHP'DEKİ DEĞİŞİME İLK YORUM

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Rize'de katıldığı toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini anmadan 38. CHP Kurultayı'nda genel başkan olarak seçilen Özgür Özel'e yüklendi.

"Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya dedi" diyen Erdoğan "Bunların birbirinden farkı yok, bunlar terör örgütleriyle yol yürüdüler, kazanan; sen de onlarla berabersin" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, buradaki konuşmasında 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminden sonra CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'i hedef aldı. Erdoğan, yaklaşık 6 aylık aranın ardından bir kez daha Rize'de bulunmanın, gönülleri kucaklaştırmanın memnuniyeti içinde olduğunu belirtti. Rize'nin baharının ayrı, sonbaharının ayrı güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, en güzelinin de Rizelilerin her an, her yerde hissettikleri vefası, kadirşinaslığı, aşkı ve sevdası olduğunu söyledi.

Ömrünü, davasına, ülkesine, milletine ve hemşehrilerine hizmet uğruna adadığını savunan Erdoğan AKP'yi, kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren millete bir söz verdiklerini, "artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini söyledi.

Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktıklarında, artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi soruyorum sizlere, beş, on sene önce buralar neydi? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Artık bu ülke- de doğmamış çocuğundan pirifani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede, çalışmak, üretmek ve kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti devleti tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi mille- tin devletidir. Kardeşlerim, biz tüm bu gelişmeleri, cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkânlarını halkla buluşturarak sağladık. Rize'den Düzce'ye, Hatay'dan Balıkesir'e uzanan tüm sahillerimiz, bir tarafına denizi bir tarafına Anadolu'yu alan her vatandaşımız bu hissiyatla güne başlıyor. Ağrı Dağı'nın haşmetli gölgesinden, İç Anadolu'nun bozkırlarına, Ege'nin bereketli ovalarından Güneydoğu Anadolu'nun kadim topraklarına kadar her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter."

Konuşmasında CHP kurultayına da değinen Erdoğan, seçimi kazanan Özgür Özel'in ismini anmadan şunları söyledi:

"Ana muhalefetin dün kurultayı vardı. Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Bay bay Kemal, Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların bir- birinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin."