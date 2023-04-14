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Yeniçağ TV haftalık yayın akışı

Yeniçağ TV'nin haftalık yayın akışı paylaşıldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:57
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Yeniçağ TV haftalık yayın akışı

Yeniçağ TV haftalık yayın akışı
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Yeniçağ TV'nin haftalık yayın akışı belli oldu...

Cumartesi:

11.30 Gürsel Tekin gündemi Emre Kulcanay’a değerlendirecek.
13.00 Tülin Köksal ekonomi gündemini Gülay Tunçel’e değerlendirecek.
15.00 Selcan Taşcı gündemi Kübra Çelebi’ye değerlendirecek

Pazar

00.00 Meral Akşener seçim programı
11.00 Meriç Köyatası ekonomi gündemi Gülay Tunçel’e değerlendirecek.
15.00 Aysim İncesulu gündemi Kübra Çelebi’ye değerlendirecek.

Pazartesi

12.00 Murat S.Özbülbül gündemi Kübra Çelebi’ye değerlendirecek.
14.30 Ahmet Yabuloğlu ve Orhan Uğuroğlu gündemi değerlendirecek
16.00 Aslan Bulut gündemi Gülay Tunçel’e değerlendirecek.

Salı

12.00 Emre Kulcanay
14.00 Orhun Ertürkmen gündemi Kübra Çelebi’ye değerlendirecek.
16.00 Onur Çanaklı gündemi Gülay Tunçel’e değerlendirecek.

Çarşamba

00.00 Meral Akşener / Seçim programı
13.00 Tahsin Bakırtaş gündemi Kübra Çelebi’ye değerlendirecek.
15.00 Emre Kulcanay

Perşembe

00.00 Bayram Özel Yayını
00.00 Bayram Özel Yayını
00.00 Bayram Özel Yayını

Cuma

00.00 Bayram Özel Yayını
00.00 Bayram Özel Yayını
00.00 Bayram Özel Yayını

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