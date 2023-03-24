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Yeniçağ TV YouTube haftalık yayın akışı

Yeniçağ TV'nin haftalık yayın akışı paylaşıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:29
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Yeniçağ TV haftalık yayın takvimi

Yeniçağ TV YouTube haftalık yayın akışı
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Yeniçağ TV'nin haftalık yayın akışı belli oldu...

Cumartesi:

12:00 İYİ Partili Özgür Şimşek gündemi değerlendirecek

16:00 Dilek Ete Kübra Çelebi'ye ekonomi gündemi ile konuk olacak. 

Pazar

13:00 Tülin Köksal ekonomi gündemini Gülay Tuncel'e değerlendirecek.

15.00 Astrolog Didem Şarman Kübra Çelebi'nin konuğu olacak.

Pazartesi

12:00 Murat Sururi Özbülbül ekonomi gündeminde Kübra Çeleb'nin konuğu olacak

14.30 Ahmet Yabuloğlu ve Orhan Uğuroğlu gündemi değerlendirecek

16:00 Arslan Bulut Gülay Tuncel'e konuk olacak

Salı

13.30 CHP Grup toplantısı

14.00 Hamza Yarmacıoğlu Kübra Çelebi'ye konuk olacak

16:00 Onur Çanakçı Gülay Tuncel'e konuk olacak

Çarşamba

10.30 İYİ Parti Grup toplantısı

13:00 Tahsin Bakırtaş Kübra Çelebi'ye ekonomi gündemi ile konuk olacak. 

Perşembe

12:00 Sadettin Tantan Emre Kuluncay'a konuk olacak. 

14.00 Remzi Özdemir ekonomi gündemini değerlendirecek

Cuma

12.00 Esfender Korkmaz ekonomi gündemini Gülay Tuncel'e değerlendirecek

16:00 Fatih Ergin ve Kübra Çelebi siyaset gündemini değerlendirecek

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