Yeniçağ TV YouTube haftalık yayın akışı

Yeniçağ TV'nin haftalık yayın akışı belli oldu...
Cumartesi:
12:00 İYİ Partili Özgür Şimşek gündemi değerlendirecek
16:00 Dilek Ete Kübra Çelebi'ye ekonomi gündemi ile konuk olacak.
Pazar
13:00 Tülin Köksal ekonomi gündemini Gülay Tuncel'e değerlendirecek.
15.00 Astrolog Didem Şarman Kübra Çelebi'nin konuğu olacak.
Pazartesi
12:00 Murat Sururi Özbülbül ekonomi gündeminde Kübra Çeleb'nin konuğu olacak
14.30 Ahmet Yabuloğlu ve Orhan Uğuroğlu gündemi değerlendirecek
16:00 Arslan Bulut Gülay Tuncel'e konuk olacak
Salı
13.30 CHP Grup toplantısı
14.00 Hamza Yarmacıoğlu Kübra Çelebi'ye konuk olacak
16:00 Onur Çanakçı Gülay Tuncel'e konuk olacak
Çarşamba
10.30 İYİ Parti Grup toplantısı
13:00 Tahsin Bakırtaş Kübra Çelebi'ye ekonomi gündemi ile konuk olacak.
Perşembe
12:00 Sadettin Tantan Emre Kuluncay'a konuk olacak.
14.00 Remzi Özdemir ekonomi gündemini değerlendirecek
Cuma
12.00 Esfender Korkmaz ekonomi gündemini Gülay Tuncel'e değerlendirecek
16:00 Fatih Ergin ve Kübra Çelebi siyaset gündemini değerlendirecek