﻿Arslan Bulut Mansur Yavaş HDP’den oy alamaz iddiasını tek cümleyle çökertti

"Seçim güvenliği, kimin aday olacağından daha önceliklidir" demiştim... Konu yarım kalmasın; bazıları Millet İttifakı'nın göstereceği adayı kastederek "kimin aday olacağı önemli değil" diyor. Konuya böyle yaklaşanlara "Ekmek için Ekmeleddin vakasında olduğu gibi mi?" diye sormak gerekir.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için dört kişinin adı geçiyordu. Meral Akşener, aday olmayacağını açıkladı. İktidar, Ekrem İmamoğlu'nun başında siyasi yasak kılıcını sallıyor. Dolayısıyla onun aday olması halinde bu süreci işletecekler... Bu engelleme, İmamoğlu'nu daha güçlü yapacak ama bu seçimde değil... Öyle görünüyor. Geriye Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş kalıyor. Doğal aday Kemal Bey gibi görünüyor ama ittifak ortak karar verirse... Bu da pek mümkün değil ki "çoklu aday"dan ve "ikinci tur"dan bahsediliyor...

Yani Kemal Bey'in adaylığı halinde de sorunlar çıkacak...

Geriye kim kalıyor? Mansur Yavaş...

Bütün anketlerde önde görünen Mansur Yavaş hakkında ise "HDP'den oy alamaz" deniliyor!

Bu iddianın geçerli olmadığını söyleyenler de var. Özetle şöyle diyorlar:

"HDP, Mansur Yavaş karşısında, önceki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'ı içeri attıran, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanma ve tahliye kararına rağmen hâlâ cezaevinde tutan, PKK ile iltisaklı gerekçesiyle belediye başkanlarını, il ve ilçelerdeki meclis üyelerini görevden aldıran hatta il ve ilçe başkanları hakkında soruşturma açtıran, bir kısmını tutuklatan Tayyip Erdoğan'a mı oy verecek?

HDP seçmeni, Mansur Yavaş karşısında kapatma davasını destekleyerek kendi partilerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Erdoğan'a mı oy verecek?

Tam aksine, HDP seçmeni, parti kararına uyarak ve blok oy kullanarak, Erdoğan'ın karşısındaki aday kim olursa olsun ona oy verecektir.

"HDP'nin Mansur Yavaş'a oy vermesi mümkün değil" diyenler, HDP'nin Erdoğan'a oy vererek MHP ile aynı safta nasıl yer alacağını izah edemiyor? HDP yetkililerinden "Mansur Yavaş'a oy vermeyiz" diyenler de var. Onların bu söylemi taktikten ibarettir. HDP örgütü ve seçmeni, Selahattin Demirtaş ne derse onu yapacak ve Millet İttifakı'nın adayına blok oy verecektir."

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Benim, halk arasında edindiğim izlenim ise Mansur Yavaş'ın AKP ve MHP'den de oy alabileceği şeklindedir.

Kürt kökenli seçmenin nasıl organize edilebildiğini ise herkes biliyor. Meselâ baraja takılmamak için bağımsız aday göstermek gerektiğinde, Diyarbakır'da kimin hangi bağımsız adaya oy vereceği bile karara bağlanmış ve seçmen de bu karara harfiyen uymuştur...

Bu durumda Mansur Yavaş için "HDP oy vermez" demek, onu saf dışı etmeye çalışmak değil midir?

Sadece Temel Karamollaoğlu'nun "Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'ı buldozer gibi ezer geçer" şeklinde bir itirazı var... Erdoğan, kimi ezip geçemez öyleyse?

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Millet İttifakı'nda olmadığı halde "Seçilecek Cumhurbaşkanı, parlamenter sisteme geçiş dönemini yönetecek. Adayın kimliği bu sebeple önemli değil" diyen başka parti yetkilileri de var! Seçmen, Millet İttifakı'nın adayını Cumhurbaşkanı seçer de, partilere Anayasayı değiştirecek kadar oy vermezse ne olacak?

Bu sebeple adayın kim olacağı, sonucu belirleyecek en önemli konudur. Bu tür tartışmalar yapmak bile komiktir.

Bunun yerine, seçim güvenliği için yapılması gerekenleri ortaya koysalar, daha faydalı bir iş yapmış olurlar...

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Tabii ülkenin yönetim sistemi bozulmuş, siyasi partilerde parti içi demokrasi yok... Bu sebeple sadece liderlere biat edenler öne çıkabiliyor. Ehliyet ve liyakat gözetilmiyor... Sorunun temelinde yatan da bu... Gerçi, seçmen de ehliyete, liyakate bakmıyor artık...