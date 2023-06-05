Yeniçağ yazarı Cüneyt Mengü hayatını kaybetti

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) kurucu üyelerinden, Yeniçağ yazarı Cüneyt Mengü hayatını kaybetti.

Yeniçağ yazarı Cüneyt Mengü hayatını kaybetti

Kerkük davasının yılmaz savunucularından, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) kurucu üyelerinden, Yeniçağ yazarı Cüneyt Mengü hayatını kaybetti.

Mengü bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Cüneyt Mengü’nün cenazesi 6 Haziran Salı günü Şişli Cami’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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CÜNEYT MENGÜ KİMDİR?

1949 Kerkük doğumlu olan Cüneyt Mengü ilk, orta ve lise öğrenimini Kerkük’te, Üniversite eğitimlerini Bağdat Üniversitesi Ticaret ve İktisat Fakültesinde ve Al-Mustansiriyya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi işletme bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde “Orta Doğu Turizm Pazarı’nın Türkiye Açısından Analizi” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Mengü, 1980 – 1985 yılları arasında özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık yaptı. 1985 yılında Mercan Turizmi kurarak turizm sektörüne girdi. Ortadoğu pazarından en fazla turist getiren seyahat acentası olan Mercan Turizmin sahibi ve CEO’su Mengü aynı zamanda Ortadoğu pazarında aktif olarak çalışan acentaların oluşturduğu Ortadoğu Turizmini Geliştirme Derneğinin (ODDER) başkanı olarak da görev yapıyordu. Sahibi olduğu Mercan Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK ve turizm sektör temsilcilerinden birçok başarı ödülleri aldı.

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