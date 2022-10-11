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Orhan Uğuroğlu 2023 seçiminde AKP’nin kaderini açıkladı

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Twitter hesabından ekonomi uçuyor diyerek dış ticaret açığını paylaşırken AKP’nin 2023 seçimlerindeki olası kaderini de açıkladı

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:11
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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu 2023 seçiminde AKP’nin kaderini açıkladı

Orhan Uğuroğlu 2023 seçiminde AKP’nin kaderini açıkladı
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Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, açıklanan dış ticaret açığını Twitter hesabından paylaştı.

Uğuroğlu, paylaşımında AKP döneminde dış borçlara 203 milyar doları aşkın faiz ödendiğini hatırken, bütçeden faiz ödemelerine 1 trilyon 543 milyar lira gittiğini belirtti.

Orhan Uğuroğlu, bu harcamanın rekor olduğunun altını çizerken, "Bütçe, yılın ilk 9 ayında 61,09 milyar lira açık verdi" dedi.

2023 seçimleri için de tahminde bulunan Uğuroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"EKONOMİ UÇUYOR

Dış ticaret açığı 40 milyar doları aştı

AK Parti iktidarında dış borçlara 203,5 milyar dolar faiz ödendi

Bütçeden faiz ödemeleri 1 trilyon 543 milyar lirayla rekor kırdı

Bütçe, yılın ilk 9 ayında 61,09 milyar lira açık verdi

AKP İKTİDARI DA 2023'TE UÇUYOR"

 

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Ramiz Ağa
11.10.2022 14:37
Flaş haber iktidarın savunucusu Yenişafak gazetesinin sahibinin damadının aracından 140kg yasaklı madde çıktı.araca utanmadan birde İBB logosu koymuşlar  
 
doğruyu da 9 köyden sürüyorlar.
11.10.2022 14:18
Garibanı ezipte her sefayı sürüyorlar.  
 
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