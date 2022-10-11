Orhan Uğuroğlu 2023 seçiminde AKP’nin kaderini açıkladı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, açıklanan dış ticaret açığını Twitter hesabından paylaştı.
Uğuroğlu, paylaşımında AKP döneminde dış borçlara 203 milyar doları aşkın faiz ödendiğini hatırken, bütçeden faiz ödemelerine 1 trilyon 543 milyar lira gittiğini belirtti.
Orhan Uğuroğlu, bu harcamanın rekor olduğunun altını çizerken, "Bütçe, yılın ilk 9 ayında 61,09 milyar lira açık verdi" dedi.
2023 seçimleri için de tahminde bulunan Uğuroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"EKONOMİ UÇUYOR
Dış ticaret açığı 40 milyar doları aştı
AK Parti iktidarında dış borçlara 203,5 milyar dolar faiz ödendi
Bütçeden faiz ödemeleri 1 trilyon 543 milyar lirayla rekor kırdı
Bütçe, yılın ilk 9 ayında 61,09 milyar lira açık verdi
AKP İKTİDARI DA 2023'TE UÇUYOR"
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