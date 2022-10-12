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CHP'den kanun teklifi: Vatandaş yapılan yabancılar ilk seçimlerde oy kullanamasın

CHP’li Mahmut Tanal, “Türkiye vatandaşlığına geçen yabancıların ilk seçimde oy kullanmamaları” amacıyla hazırladığı kanun teklifini Meclis’e sunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:36
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CHP'li Mahmut Tanal vatandaş yapılan yabancıların ilk seçimde oy kullanamaması için kanun teklifi hazırladı

CHP'den kanun teklifi: Vatandaş yapılan yabancılar ilk seçimlerde oy kullanamasın
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı ülke vatandaşlarının ilk seçimde oy kullanmamaları' amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlallerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

“SEÇME HAKKININ YALNIZCA VATANDAŞLARA TANINMASI GEREKİR”

Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının düzenlendiği Anayasa'nın 67. maddesi hatırlatıldı.

Seçme ve seçilme hakkının aktif statü haklardan olduğunun belirtildiği gerekçede, aktif statü hakların ise vatandaşlara siyasal tutum ve görüşlerini açıklama, örgütlenme, seçme ve seçilme yoluyla devlet yönetimine katılma yetkisi veren haklardan olduğu belirtildi.

Dünyada her ülkede seçmen olabilmenin ve seçilebilmenin birtakım kurallarının bulunduğunun aktarıldığı gerekçede, "Seçimlerde oy kullanabilme, seçme hakkını kullanabilmenin şartlarından biri vatandaşlıktır. Seçim, ulusal egemenliğin bir ifadesi, demokratik düzenin simgesi olduğundan, seçme hakkının yalnızca vatandaşlara tanınması gerekir. Zira söz konusu seçme hakkının yalnızca vatandaşlarımız tarafından kullanılması ülkemizin güvenliği için önemlidir" ifadelerine yer verildi.

“HAK İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR”

"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlara gelen veya sınırları geçen, geçici koruma statüsündeki yabancıların da Türk vatandaşlığını kazanabildiğinin" ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Yabancı bir kişinin vatandaşlık bağıyla bağlandığı ülkenin tarihini, dilini, gelenek ve göreneklerini öğrenmesi, benimsemesi, vatandaşlık kazandığı ülkeye sadakati kuşkusuz ki seçme hakkını doğru bir şekilde kullanabilmesi için oldukça önemlidir. Demokrasinin ve ulusal egemenliğin sağlanabilmesi için ülkemizdeki yabancıların ülkemize olan sadakatinin artması, vatandaşlık duygularının yerleşerek benimsemesi gerekmektedir. Ülkemizde gerçekleşecek olan seçimlerde Türk milletinin gerçek iradesinin yansıtılması ile demokratik düzen sağlanabilir.”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, "ülkedeki yabancılardan Türkiye vatandaşlığı almaya hak kazanan kişilerin, vatandaşlık kazandığı tarih itibariyle ilk gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmaması sağlanarak, ülke vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkının ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini" ifade etti.

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Ferit
12.10.2022 17:57
Egemenlik hakkımız suriyeli ve afganlara geçti. Onların tercihi ile yönetileceğiz  
 
Yetti
12.10.2022 17:49
Yabancıları ülkeye niye doldurduklarını hala anlayamadınız mı.  
 
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