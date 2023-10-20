Yeniçağ yine hedef mi gösteriliyor? Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar her gün ya ifade veriyor ya da yargılanıyor…

Editör: Serkan Talan

Türkiye'de basın özgürlüğü her gün daha fazla can çekişirken, milyonlara hitap eden Yeniçağ Gazetesi'ne yönelik baskılar da artıyor.

Yeniçağ Gazetesi, doğru habercilik ve farklı bakış açısıyla vatandaşın haber hakkını sağlama konusunda kararlı adımlar atarken, internet sitesinde yayınlanan haberlere hemen her gün ya bir erişim kararı geliyor ya da Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar, Emniyet ve Adliyede ifade vermek durumunda kalıyor.

Başlatılan soruşturmaların ve açılan davaların ise ardı arkası kesilmiyor.

BU HABERE BAŞKA NE DİYEBİLİRDİK Kİ?

Son açılan dava ise adeta isyan ettirir nitelikte.

Türkiye’yi yasa boğan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından felaketten etkilenen illerden Adana’da yüksek katlı bir binada oluşan çatlaklar dikkat çekmişti. Herkesin hatırlayacağı haberde depremden kaynaklı söz konusu çatlakların inşaat işçileri tarafından sıvanarak kapatılmaya çalışılması ise kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Yeniçağ Gazetesi de birçok yayın kuruluşu gibi bu habere internet sitesinden yer verdi.

Kamuoyunda infiale neden olan görüntüler için bile Yeniçağ’a dava açıldı.

Yazı İşleri Müdürümüzün bu dava için yargılanmaya Adana’ya gitmesi gerekecek.

YENİÇAĞ HEDEF Mİ GÖSTERİLİYOR?

Havuz medyası olarak nitelendirilen yayın kuruluşları Türkiye’nin gerçeklerini yazmakta çekimser kalırken, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bakış açısıyla vatandaşın doğru haber alma hakkını savunan Yeniçağ Gazetesi’ne açılan davalarda son dönemde yaşanan artış dikkat çekti. Yazı İşleri Müdürünün haftada en az 1-2 defa ifade vermek zorunda kalması ise hem insan haklarına hem de basın özgürlüğüne adeta bir darbe niteliğinde.

Sürekli Emniyete gidip ifade vermek, Adliyelere gidip savcılara ifade vermek, gün içinde biri Çağlayan Adliyesi diğeri Küçükçekmece Adliyesi’nde olmak üzere iki faklı davaya girmek zorunda kalmak her ne kadar yıpratıcı olsa da gazetemizin doğru ve ilkeli habercilikten vazgeçmeyeceğini buradan ilan etmek isteriz.

Fotoğraf: Yeniçağ Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Erdem Avşar ve Avukat Temel Köz / Çağlayan Adliyesi

Çünkü gazetecilik, eleştirel olmaktır, “Kimdir, nedir?” demeden, hiçbir çıkar gözetmeden gerçekleri yazmaktır… Kendi imkânlarıyla yıllardır ilkeli bir şekilde ayakta duran Yeniçağ, bundan sonra da doğru bildiği dürüst gazetecilikten şaşmayacaktır.

Daha önce yapılan saldırılar ve hedef gösterimeler, Orhan Uğuroğlu, Yavuz Selim Demirağ, Ahmet Takan gibi önemli kalemlerine yapılan alçakça saldırılarla denenen Yeniçağ’ı susturma girişimleri o gün olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır.