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Yeniçağ’ın gündeme getirdiği geçersiz doçentlik diploması haberine Hatice Suna Sönmezalp’in avukatından açıklama

Yeniçağ’ın gündeme getirdiği, Şırnak Üniversitesi’ndeki Hatice Suna Sönmezalp’in geçersiz diplomayla doçentlik yaptığı haberi üzerine Sönmezalp’in avukatı Murat Tezcan konuya ilişkin Yeniçağ’a açıklama yaptı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:47
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:56
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Yeniçağ’ın gündeme getirdiği Şırnak Üniversitesi'ndeki geçersiz doçentlik diploması haberine Hatice Suna Sönmezalp’in avukatından açıklama

Yeniçağ’ın gündeme getirdiği geçersiz doçentlik diploması haberine Hatice Suna Sönmezalp’in avukatından açıklama
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YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Yeniçağ’ın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre, Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapan Hatice Suna Sönmezalp’in ÜAK tarafından doçentlik diploması iptal edildi. Ancak, Sönmezalp doçentlik diploması olmamasına rağmen Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Söz konusu haberden sonra Sönmezalp’in avukatı tarafımıza açıklama yapmak istediğini iletti.

Sönmezalp’in avukatı Av. Murat Tezcan’ın konuya ilişkin açıklaması:

Hatice Suna Sönmezalp, 2016 Aralık döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına doçentlik sınavı başvurusunda bulunmuştur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılan incelemeler neticesinde Hatice Suna Sönmezalp’in doçentlik için gerekli olan “Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal toplantılara birden fazla bildiri ile katılmak.” koşulunu sağlamadığına kanaat getirilmiş ve 2016 Aralık dönemi doçentlik başvurusunun iptaline karar verilmiştir.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının yukarıda bahsi geçen iptal kararına karşı tarafımızca Ankara 14. İdare Mahkemesinde 2018/1829 E. sayılı dava açılmıştır. Ankara 14. İdare Mahkemesi davamızı kabul ederek Hatice Suna Sönmezalp’in doçentlik başvurusunun iptali yönünde tesis edilen idari işlemin iptaline karar vermiştir. Ankara 14. İdare Mahkemesi, yargılama içerisinde dosyaya kazandırılan belgeler sonucunda 5 asil jüri üyesinden 4’ünün ve 1 yedek jüri üyesinin Hatice Suna Sönmezalp hakkında olumlu görüş bildirdiğini tespit etmiş; işbu olumlu oylara karşılık doçentlik başvurusunun iptali işlemini hukuka aykırı bulmuş ve davamızı kabul etmiştir.

Ankara 14. İdare Mahkemesinin Hatice Suna Sönmezalp lehine verdiği karar neticesinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Hatice Suna Sönmezalp hakkında doçentlik belgesi düzenlemiş ancak ilgili Mahkeme kararını da istinaf etmiştir.

Ankara 14. İdare Mahkemesinin Hatice Suna Sönmezalp lehine verdiği kararı istinaf yoluyla inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, yerel Mahkeme kararındaki usulü eksiklikler nedeniyle dosyanın yeniden Ankara 14. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir (Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 2019/4208 E. 2020/1470 K. sayılı kararı).

Ankara 14. İdare Mahkemesi, yukarıda bahsi geçen istinaf kararının ardından yeniden yargılama yapmış ve yargılama sonunda doçentlik başvurusunda bulunan davacının, asgari başvuru şartlarını sağlamadığına kanaat getirerek davamızı reddetmiştir. Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2020/1121 E. 2022/857 K. sayılı işbu ret kararı tarafımızca istinaf edilmiş olup istinaf incelemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince 2022/2103 E. sayılı dosya üzerinden yapılmaktadır.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ankara 14. İdare Mahkemesinin davamızın kabulü kararına istinaden düzenlediği doçentlik belgesini bu kez de aynı Mahkemenin istinaf sonrası verdiği 2020/1121 E. 2022/857 K. sayılı ret kararına istinaden iptal ettiğini Şırnak Üniversitesine 19.08.2022 tarihinde bildirmiştir.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik belgesini iptal ettiğini bildirdiği 19.08.2022 tarihinin üzerinden 1 hafta dahi geçmeden Rektörlüğün YÖK’e yapmış olduğu başvuru sonrasında gelen olumsuz cevap üzerine Hatice Suna Sönmezalp’in Şırnak Üniversitesi ile ilişiği 25.08.2022 tarihinde kesilmiştir.

Görüldüğü üzere Şırnak Üniversitesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının bildirimi üzerine derhal harekete geçmiş ve Rektörlük Makamının 24.08.2022 tarihli oluru üzerine 25.08.2022 tarihinde Hatice Suna Sönmezalp’in üniversitedeki görevine son vermiştir.

Hatice Suna Sönmezalp ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı arasında gelişen hukuki ve idari süreç yukarıda özetlendiği gibi olup doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin dava, istinaf yolunda olmak üzere halen devam etmektedir.

Sonuç olarak Hatice Suna Sönmezalp'in doçentlik belgesi sahte olmayıp Mahkeme kararına istinaden Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca usulüne uygun bir biçimde düzenlenmiş ancak yine aynı Mahkemenin ileri tarihli kararına istinaden de iptal edilmiştir. Hatice Suna Sönmezalp'in doçentlik görevine devam ettiği süre boyunca herhangi bir hukuka aykırılık yaşanmamış, Hatice Suna Sönmezalp Mahkeme kararı uyarınca görevini hukuka uygun bir biçimde yerine getirmiş, doçentlik belgesinin iptalinin bildirildiği tarihten itibaren başlatılan 6 günlük idari süreç sonunda ise üniversitedeki görevinden ayrılmıştır.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YENİÇAĞ’IN HABERİNDEN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Sönmezalp’in daha düne kadar YÖK’ün veri tabanında ve Şırnak Üniversitesi’nin akademik kadrosunda doçent olarak görev yaptığı Yeniçağ’ın haberlerinde fotoğraflarıyla belgelenmişti.

Rektörlük Yeniçağ’ın söz konusu haberinden sonra, Sönmezalp’i akademik kadrosundan çıkardı.

31 Ağustos akşamına kadar YÖK veri tabanında Sönmezalp doçent olarak görünüyordu.

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HAKSIZ KAZANC VAR İADESİ ALMASI ISTENMESİ DİLEGİ İLE .
1.09.2022 15:53
HAKSIZ ALDIGI TÜM ÜCRETLER GERİ ALINMASI ADALET ADINA HAKTIR.  
 
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