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Doğuş Üniversitesi'nden zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma

Doğuş Üniversitesi, öğrenim ücretlerine yapılan yüzde 300’e varan zamları protesto eden 2 öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 02:04
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Doğuş Üniversitesi'nden zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma

Doğuş Üniversitesi'nden zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma
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Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan'ın talebi üzerine öğrenim ücretlerine yapılan yüzde 300’e varan zamlara karşı öğrenciler ve veliler Dudullu’da bulunan kampüs önünde günlerce eylem yaptı. Zamları protesto eden 14 öğrenciye Doğuş Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı. İki asistan işten çıkarılırken, iki öğrenciye de uzaklaştırma cezası verildi.

Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerden hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kıvılcım Çolak, Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'e konuştu. Çolak, "Biz barışçıl bir şekilde anayasanın bize verdiği hakkı kullanıyoruz. Ancak eylemlerden sonra bize soruşturmalar gelmeye başladı. Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak gerekçesiyle ceza aldım" dedi.

'VERİLEN CEZALARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Konuyla ilgili Cumhuriyet'te yayımlanan haber gerekçe gösterilerek hakkında ikinci bir soruşturmanın daha açıldığını söyleyen Çolak, "Biz öğrencinin müşteri, üniversitenin de ticarethane olmadığını söylemek için eylem yaptık. Verilen cezalara itiraz edeceğiz. Biz burada yapılan hukuksuzluğa karşı çıktık" ifadelerini kullandı.

ZAMLAR YÜZDE 79.6'YA ÇEKİLDİ

Eylemlerin ardından yapılan zamlar yüzde 79.6’ya çekildi.

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