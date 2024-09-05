Yeniden Refah erken seçim için tarih verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı konuşmada 23 Kasım 2025 yılında erken seçim yapılması gerektiğini, Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik krize uzun süre dayanmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Öte yandan Kılıç, Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'den erken seçim açıklaması

“ERKEN SEÇİME DOĞRU İLERLİYORUZ”

Türkiye'de erken seçim olması gerektiğini ifade eden Kılıç, “Rakamları paylaştım sizinle. Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam etmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“23 KASIM 2025 ERKEN SEÇİM İÇİN MAKUL TARİH”

Erken seçimlerin, 2025 yılının sonbaharı ya da 2026 yılının ilkbaharı olabileceğini belirten Kılıç, bu erken seçimin kapıya dayanacağını, teşkilatlarını bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırdıklarını ifade etti.

2025 yılında 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacağını belirten Kılıç, 24 Kasım pazar gününün öğretmenler günü olduğunu, seçimde okullar kullanıldığı ve öğretmenlerin de resmi görevli oldukları için bu şekilde bir seçim planlamasının Türkiye'nin gündemine gelebileceğini söyledi.

“SELAMLA GELDİ SELAMSIZ GİTTİ”

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, para alamamanın, projeyi onaylatamamanın, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamanın, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamayacağını belirten sert tepki gösterdi.

Kasım Gülpınar’ın YRP Genel Başkanı ile de vedalaşmadan gittiğini belirten Kılıç, “Selamla geldi, giderken selamsız gitti” ifadelerini kullandı.