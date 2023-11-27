Yeniden Refah Partili isimden ekrandaki kadına akılalmaz sansür

Kadına şiddetle mücadele kadının beyanı yerine kanıt aranacağının belirtildiği genelgeye tepkiler gelirken Yeniden Refah Partili isimden akılalmaz sansür geldi. Yeniden Refah Partili Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sözcü TV’nin kadın sunucusunu sansürledi.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partili isimden ekrandaki kadına akılalmaz sansür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 25 Kasım gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede kadına şiddetle mücadele ile ilgili tepki çeken ifadeler yer aldı.

Genelge kapsamında şiddete uğrayan kadınların beyanının esas olması yerine ‘kanıt’ istenecek. Genelge ile “kanıta dayalı politikalarının geliştirilmesine temel oluşturması ve istatistik için saha çalışması yapılması” kararlaştırılırken “Şiddet uygulayanlara yönelik 6284 sayılı yasa kapsamında sağlık tedbirlerinin etkin uygulanması için öfke kontrolü, etkili iletişim ve stresle başa çıkma hususlarında çalışmaların yapılandırılması” da belirtildi.

YRP’Lİ İSİMDEN AKILALMAZ SANSÜR

Genelgeye tepkiler sürerken Yeniden Refah Partili ismin yaptığı akılalmaz sansür dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Yusuf Aktaş, SÖZCÜ Televizyonu Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Damla Doğan Tuncel'in, kadına yönelik şiddet ile ilgili kararname değişikliğinin haberini sunduğu anlardaki görüntüsünü buzlayarak paylaştı. Aktaş'ın paylaşımı tepki çekti.

Aktaş, kadın sunucuyu sansürlediği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“6284 Sayılı İstanbul sözleşmesinin uzantısı olan kanun maddelerinden Kadının beyanı Esastır gitti!!! Kadının Kanıtı esastır geldi!!! Kanıt olmadan sadece beyanla insanların hayatını mahfedemeyecekler artık!!! Yaşa Fatih Erbakan.”

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TEPKİLER SONRASI KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

YRP’li Yusuf Aktaş sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası yeni bir paylaşım yaptı. Kadın düşmanı olmadıklarını savunan Aktaş, “Kadın düşmanı sizin zihniyetinizin ve 28 şubatçıların işidir” dedi.

Aktaş’ın paylaşımı şöyle:

“Sözcü her zaman ki Sözcü bildiğiniz gibi!!! Biz asla kadın düşmanı olmadık olmayız!!! Bizim dinimiz Kadar Kadına değer veren bir Din yoktur!!! Kadınlar size ALLAHIN emanetidir diyen bir Peygamberin ümmetiyiz!!! Cennet Anaların Ayakları altındadır diyen bir dine iman etmişiz!!! Kadın düşmanı sizin zihniyetinizin ve 28 Şubatçıların işidir!!! Kadınlarımız 28 şubatta coplanırken neredeydiniz??? Gazze’de binlerce kadın katledilirken Kadın haklarını neden unutunuz??? Bit tek paylaşımınız yok bu konularla alakalı!!! Sözcü iftira, yalan sizin işiniz!!!”

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