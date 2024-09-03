Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın dün açıkladığı istifasının ardından Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da Yeniden Refah'tan istifa ettiğini açıkladı.

Kasım Gülpınar'ın istifasının ardından YRP'den bir ayrılık haberi daha geldi.

Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

Yılmaz ile birlikte altı meclis üyesi de partiden istifa etti.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

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