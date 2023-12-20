Yeniden Refah Partisi'nde ilçe başkanı istifa etti

Kaynak: İHA
Yeniden Refah Partisi'nde ilçe başkanı istifa etti
Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı Ramazan Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı Ramazan Yılmaz, istifa kararı aldı.

27 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl Yeniden Refah Partisi Kurucu İlçe Başkanı olan ardından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen kongrede ilçe başkalığına seçilen Yılmaz, uzun süre ilçe dışında olacağını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini söyledi.

"UZUN BİR SÜRE İLÇEDE BULUNAMAYACAĞIM"

Başkan Yılmaz, "Uzun bir süre ilçede bulunamayacağımdan dolayı gördüğüm lüzum üzerine şerefle yürüttüğüm Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığından kendi isteğimle bugün itibariyle istifa ediyorum. Ben partimin bir neferi ve akil adamı olarak bundan sonra da daima partimin hizmetinde olacağım" dedi.

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