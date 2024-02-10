Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Yeniden Refah Partisi’nin büyükşehir adayları belli oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı.

İşte Yeniden Refah Partisi’nin adayları:

İzmir: Cemal Arıkan

Ankara: Suat Kılıç

İstanbul: Mehmet Altınöz

SEÇİM VAATLERİNİ AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan adayların açıklanması öncesi yaptığı açıklamada yerel seçim vaatlerini açıkladı. Erbakan’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz. Çocuk spor okullarıyla spora teşvik edeceğiz. Dilendirilen çocukları şefkatli ellere teslim edeceğiz. Mahallelerde gençlik konseyleri kuracağız. Gençlerimize sinema tiyatroya gidebilmeleri için Genç Refah Kart vereceğiz. Kadınlarımız bizlere cenabı Allah'ın emanetidir ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız.

Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız. Araba kullanmakta ustalaşmak isteyen gençlerimize ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz bu merkezlerde son günlerde gençler arasında yaygınlaşan 'drift atma' heyecanını kimsenin hayatını riske atmadan tatmin edecekler."