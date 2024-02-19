Yeniden Refah'ın eski AKP'li adayı adaylıktan çekilip istifa etti. Adaylığını Fatih Erbakan duyurmuştu

Kaynak: Cumhuriyet
Yeniden Refah'ın eski AKP'li adayı adaylıktan çekilip istifa etti. Adaylığını Fatih Erbakan duyurmuştu
Yeniden Refah Partisi Tokat Belediye Başkan adayı Hamdullah Suphi Efeli, partisinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından geçen hafta 'Tokat Belediye Başkan Adayı' olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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“HEPİNİZİ SEVİYORUM”

Hamdullah Suphi Efeli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" ifadelerini kullandı.

Efeli'nin adaylığını duyuran Fatih Erbakan, tebrik mesajında, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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