Yeniden Refah'ın AKP’ye sunduğu 'ittifak' şartı ortaya çıktı: İki büyükşehir ve 35 ilçe istedik

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, tv100'de "Eşit Ağırlık" programına konuk oldu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuşan Aydal, AKP ile yapılan ittifak görüşmelerine de değindi.

Doğan Aydal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 Büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok AR-GE'nin başkanıyım aynı zamanda.

“ÖNLERİNE GRAFİK DE KOYDUK”

Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu."