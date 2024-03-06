Yeniden Refah’ın Düzce adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı. Mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

Kaynak: DHA
Yeniden Refah’ın Düzce adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı. Mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü
Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kıraathanede bir araya geldiği yurttaşlardan biriyle tartıştı.

Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan Adayı olan türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir Çay Mahallesi’ndeki kıraathanede yurttaşlarla bir araya geldi.

"TÜMÜ BENİ TEHDİT EDİYOR"

Güloğlu, burada yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Düzce’de büyük baskı olduğu belirten Güloğlu, “Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"SENİ BURAYA TUTTULAR DA MI GÖNDERDİLER?"

Güloğlu’nun sözleri üzerine kıraathanede bulunan bir mahalle sakini, "Kim o gazeteciler. Açıkla da bilelim" diye seslendi.

Güloğlu’nun karşılığı ise, "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" oldu. Mahalle sakinin, "Beni satın alacak para yok" yanıtını vermesi ile kısa süreli gerginlik yaşandı.

Güloğlu, elindeki mikrofonu üstüne fırlatarak yurttaşın üzerine yürüdü.

Tartışma kıraathanede bulunanların araya girmesi ve tarafları sakinleştirmesi ile büyümeden sona erdi.

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