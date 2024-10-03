Yeniden topun ucundalar! Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK’ten inceleme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden topun ucundalar! Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK’ten inceleme

Her bölümleriyle izleyiciye mesaj veren Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK millî güvenliğimizi ihlal ettiğini iddia ederek inceleme başlattı.

Her bölümüyle izlenme rekoru kıran iki diziye RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı ileri sürüldü. İçerik üreticisi Adem Metan söz konusu iddiaların kesin olduğunu duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’de konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, işlediği konular nedeniyle dikkat çekti.

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2 KEZ YAYIN DURDURMA CEZASI ALMIŞTI

Geçtiğimiz sezon ilk kez yayın hayatına başladığında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanala idari para cezası kesmişti. Ayrıca diziye 2 kez yayın durdurma cezası vermişti.

KIZILCIK ŞERBETİ DE TOPUN UCUNDA

Kızılcık Şerbeti de yeni sezonda dikkat çeken diziler arasına girdi. Mercek altına alınan diziler ile ilgili sosyal medyada RTÜK tarafından inceleme başlattığı iddia edildi.

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ADEM METAN: "TEYİTLİ BİLGİ"

İçerik üreticisi Adem Metan sosyal medya hesabından "RTÜK, Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine inceleme başlattı. Teyitli bilgi. Bu yapımlar Gold Yapım’a ait." dedi.

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RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'İn diziler ile ilgili açıklaması:

"Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir.

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Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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