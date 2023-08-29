Yenidoğan bebekleri sünnet yaptırmayı düşünen ailelere kritik uyarılar

Sünnetin dünyada en eski ve en sık uygulanan cerrahi işlem olduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdal Karakaya, “Erkek bebek bekleyen anne ve babalar, yenidoğan döneminde sünnet yaptırmayı düşünüyorsa gebelik döneminde bilgilendirilmeli. Bu bilgilendirme, anne ve babanın kafasında soru işareti kalmaması açısından önemli bir uygulama” dedi.

KAYNAK: DHA
Yenidoğan bebekleri sünnet yaptırmayı düşünen ailelere kritik uyarılar

İdrar yolu enfeksiyonuna yatkın bebeklerde sünnetin özellikle önerildiğini vurgulayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdal Karakaya, “2012 yılında yayınladığı ayrıntılı raporunda yenidoğan sünnetinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eder. Yenidoğan sünnetinin özellikle idrar yolu enfeksiyonuna yatkın bebeklerde yararlı olduğu biliniyor. Ayrıca sünnet, penis enfeksiyonu, penis kanseri gibi birçok hastalığı da önlemede önemli rol oynuyor. Fakat steril ortamlarda, ameliyathane veya muayenehane ortamlarında düşük risk olsa da komplikasyon gelişmesi gibi riskler var” açıklamasında bulundu.

2-5 YAŞ ARASI SÜNNETİ ÖNERMİYORUZ

Sünnetin 2 yaşından önce ve 5 yaşından sonra yapılmasının daha uygun olduğunu belirten Doç. Dr. Karakaya, “Sünnet yaşı ile ilgili önerilen kesinleşmiş bir yaş olmamasına karşın; psikososyal boyutları düşünüldüğünde, özellikle lokal anestezi ile yapılan sünnetlerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarda bazı psikiyatrik sakıncaları olabilir. Aile çeşitli nedenlerle 2 yaşına kadar sünnet yaptırmamışsa, çocuğun rızası alınarak ve yapılacak işlem çocuğa uygun bir dille anlatılarak 6-10 yaş arası döneme bırakılmalı. Fakat çocuğun doğumundan 2 yaşına kadar olan süre, bizim sünnet için en çok önerdiğimiz dönem” ifadelerini kullandı.

SÜNNET UZMAN HEKİM TARAFINDAN YAPILMALI

Sünnet işleminin geleneksel sünnetçilerden ziyade tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Karakaya, “Sünnet, steril ortamda, muayenehane veya ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir cerrahi işlemdir ve deneyimli hekimler tarafından yapılması büyük önem taşır. Toplu sünnetler veya ev ortamında yapılan sünnetler uygun değildir. Sünnet cerrahisi, toplum tarafından çoğu zaman basit bir işlem gibi görülüyor. Fakat hayatı tehdit etme derecesine varan komplikasyonlara yol açabileceği unutulmamalı ve ciddiyetle ele alınmalı. Deneyimli hekimler tarafından yapılan sünnetlerde komplikasyon oranı çok daha düşük” diye sözlerini bitirdi.

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