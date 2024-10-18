Yenidoğan Çetesi’nde adı geçen 19 hastanenin isimleri... İşte tam liste!

Yenidoğan Çetesi’nde adı geçen hastanelerin ismi ortaya çıktı. Bazı hastanelerdeki detaylar ise dikkat çekti. Ayrıca Bağcılar’da bulunan Medlife Hastanesi’nin de 3 aydır kapalı olduğu öne sürüldü. İddianamede yer alan hastanelerden Bağcılar’da bulunan Özel Şafak hastanesinin kapalı olduğu tespit edildi.

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HASTANELERDE AKP VE CHP DETAYI

İddianamede, Özel Avcılar Hospital hastenesi dikkat çekti. Hastanenin sahibinin ise AK Parti’den 4 dönem milletvekili seçilen ve 2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu olduğu tespit edildi. Müezzinoğlu cephesinden yapılan açıklamada ise hastanenin başhekimliğinden açıklama yapılacağı belirtildi.

Hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz da yer aldı. Yılmaz, CHP Beylikdüzü Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda bulunuyor.

İddianamede adı geçen hastaneler ise şu şekilde;

AKABE SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞAMED SAĞLIK HİZMETLERİ

EKİP SAĞLIK HİZMETLERİ

GÜNEY HASTANESİ SAĞLIK HİZ.

MEDİLİFE SAĞLIK HİZMETLERİ

ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL HASTANESİ

ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTAHANESİ

ÖZEL BAĞCILAR MEDLİFE HASTANESİ

ÖZEL DOĞA HOSPİTAL

ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ

ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK SAĞLIK HİZMETLERİ

REFİK ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ

REYAP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SİLİVRİ KOLAN HASTANESİ

YONCA SAĞLIK HİZMETLERİ

MEDİSENSE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞİRKETİ

GMZ SAĞLIK HİZMETLERİ

ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ

ÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ