Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi! Seferler sadece belirli istasyonlar arasında yapılıyor

İstanbul'da bir vatandaş, Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişiminde bulundu.
Durumla ilgili metro istasyonlarında bekleyen vatandaşlara anonsla bilgilendirme yapılırken Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır." denildi.
Seferlerin, Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Sefer yapılamayan Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği de eklendi.