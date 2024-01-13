Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi! Seferler sadece belirli istasyonlar arasında yapılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi! Seferler sadece belirli istasyonlar arasında yapılıyor
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu. Olay sonrası seferler belirli istasyonlar arasında yapılabiliyor.

İstanbul'da bir vatandaş, Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişiminde bulundu.

Durumla ilgili metro istasyonlarında bekleyen vatandaşlara anonsla bilgilendirme yapılırken Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır." denildi.

Seferlerin, Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Sefer yapılamayan Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği de eklendi.

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