Yenilgiye sinirlenen taraftar grubu lideri maç sonu oyuncuları sıraya dizip azarladı

Ligue 1'in ilk 4 haftasında oynadığı 4 maçtan 1 beraberlik 3 mağlubiyet alan Lyon'da taraftar grubu Bad Gones'un lideri PSG maçının ardından oyunculara sert konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yenilgiye sinirlenen taraftar grubu lideri maç sonu oyuncuları sıraya dizip azarladı

Editör: Ufuk Cingöz

Fransa Ligue 1'de kendi evinde PSG’ye 4-1 mağlup olan Lyon'da maç sonu taraftar grubu lideri ile futbolcular arasında ilginç bir an yaşandı

"SUSMA HAKKINIZ YOK"
Lyon taraftar grubu Bad Gones'un lideri, karşılaşmanın ardından oyuncuları sıraya dizerek tribünden yaptığı konuşmada, "Sizden önce Lyon forması giyenler, bu formayı her zaman yüceltmiştir. Susma hakkınız yok. Ne oluyorsa çıkın konuşun. Bu formayı kirletmeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1'in ilk 4 haftasında oynadığı 4 maçtan 1 beraberlik 3 mağlubiyet alan Lyon, ligin son sırasında bulunuyor.

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