Yer elması bitkisi basura iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen yer elması bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yer elması bitkisi basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen yer elması bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BASUR NEDİR?

Anüsün etrafında ki derinin altında oluşan dış hemoroidler ve anüs ile alt rektum duvarında oluşan iç hemoroidler olmak üzere 2 tür hemoroid yani basur vardır. Basur olarak da adlandırılan hemoroid, anüs ve alt rektumda varisli damarlara benzeyen, kanamaya da neden olan dıştan(anüs etrafı) veya içten(alt rektumda) şişmiş ve genişlemiş iltihaplı kan damarlarıdır.

Aslında insanlar hemoroidle doğar ancak sadece şiştiklerinde ve büyüdüklerinde rahatsız edici semptomlar gösterirler. Bu da hemoroid ilerlediğinde yaşanır. Hemoroid, toplumun en az yarısında görülen bir problemdir.

BASUR BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Basur belirtileri arasında ilk evrede makatta ve/veya dışkıda kanama

2. evrede anüs bölgesinde kaşıntı

3. evrede akıntı ve ıslaklık hissi

4. evrede diğer belirtilere ek olarak ağrı veya sızlama basurun en yaygın belirtileridir.

YER ELMASI NASIL TÜKETİLİR?

Yer elması; pişmiş veya çiğ olarak tüketilebilmektedir. Kaynatılarak, haşlanmış bir biçimde yendiği gibi çiğ haline tuz dökülüp limon sıkılarak da tüketilebilir. Bir başka kullanım şekli ise salatalardır. Salataların içerisinde tüketilebilmektedir.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Motosikletli suikast yönteminin mucidi bir kadındı. Aynı yöntemle öldürüldü Güncel
Motosikletli suikast yönteminin mucidi bir kadındı. Aynı yöntemle öldürüldü
İnternet bağımlısı kadının evi çöp yığınına dönüştü. Evi temizlenirken o oyun oynamaya devam etti Teknoloji - Otomotiv
İnternet bağımlısı kadının evi çöp yığınına dönüştü. Evi temizlenirken o oyun oynamaya devam etti
TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi Güncel
TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Afganistan'da kadınlar Taliban'ı protesto ediyor Dünya
Afganistan'da kadınlar Taliban'ı protesto ediyor
Radar cezasına mahkeme son noktayı koydu Güncel
Radar cezasına mahkeme son noktayı koydu
Astrolog Meral Güven bu sene kimin şampiyon olacağını açıkladı Spor
Astrolog Meral Güven bu sene kimin şampiyon olacağını açıkladı
Bingöl’deki yangın söndürüldü Güncel
Bingöl’deki yangın söndürüldü