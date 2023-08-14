Yer elması bitkisi basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen yer elması bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BASUR NEDİR?

Anüsün etrafında ki derinin altında oluşan dış hemoroidler ve anüs ile alt rektum duvarında oluşan iç hemoroidler olmak üzere 2 tür hemoroid yani basur vardır. Basur olarak da adlandırılan hemoroid, anüs ve alt rektumda varisli damarlara benzeyen, kanamaya da neden olan dıştan(anüs etrafı) veya içten(alt rektumda) şişmiş ve genişlemiş iltihaplı kan damarlarıdır.

Aslında insanlar hemoroidle doğar ancak sadece şiştiklerinde ve büyüdüklerinde rahatsız edici semptomlar gösterirler. Bu da hemoroid ilerlediğinde yaşanır. Hemoroid, toplumun en az yarısında görülen bir problemdir.

BASUR BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Basur belirtileri arasında ilk evrede makatta ve/veya dışkıda kanama

2. evrede anüs bölgesinde kaşıntı

3. evrede akıntı ve ıslaklık hissi

4. evrede diğer belirtilere ek olarak ağrı veya sızlama basurun en yaygın belirtileridir.

YER ELMASI NASIL TÜKETİLİR?

Yer elması; pişmiş veya çiğ olarak tüketilebilmektedir. Kaynatılarak, haşlanmış bir biçimde yendiği gibi çiğ haline tuz dökülüp limon sıkılarak da tüketilebilir. Bir başka kullanım şekli ise salatalardır. Salataların içerisinde tüketilebilmektedir.