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  • İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli

İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli

İstanbul'da yasadışı organ ticareti yaptıkları tespit edilen Ürdün ve Suriye uyruklu şebekeye operasyon düzenlendi. Örgüt liderinin Ürdün uyruklu, böbrek alıcısının Filistinli olduğu belirtildi. Organlarını satmaya ve nakil için gelen 6 kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:46
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Yer: İstanbul. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli

İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlattı. 

İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir hastanenin kayıtları mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişiye sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Ekipler, şahıslara ait belgelerin incelenmesi sonucu, şahıslarla evrakların uyuşmadığını, şahısların aracılar vasıtası ile kendilerini “karı-koca” ve “abi-kardeş” olarak gösterdikleri belirlendi.

Polis tarafından yapılan araştırmalarda, nakil olmak için hazırlanan 3 grubun bulunduğu belirlendi.

BÖBREĞİN BEDELİ 12 BİN DOLAR

Emniyet ekiplerince yapılan ilk tespitte kendilerini “karı-koca” olarak tanıtan Filistin uyruklu böbrek alıcısı Y.I.A.A. isimli şahıs ile böbrek vericisi Filistin uyruklu A.F.A.A. isimli şahısların gerçekte eş olmadıkları, kendisini A.F.A.A. olarak tanıtan kadın şahsın aslında Tunus uyruklu K.M.N. olduğu belirlendi. 

Bunun üzerine şüpheli şahıslar ve Y.I.A.A., gerçek eşi olan A.F.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Araştırmalarda, Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. adlı şebeke liderinin, 12 bin dolar karşılığında sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

Güvenlik güçlerince ikinci tespitte, kendilerini “abi-kardeş” olarak tanıtan Umman uyruklu böbrek alıcısı A.A.S.Q.A.A. ile böbrek vericisi S.A.S.Q.A.A. isimli şahısların gerçekte abi-kardeş olmadıkları, kendisini S.A.S.Q.A.A. isimli şahıs olarak tanıtan şahsın aslında Ürdün uyruklu H.H.H.A.S. olduğu ortaya çıkarıldı. 
Şüpheliler, A.A.S.Q.A.A.’nın gerçek ağabeyi olan S.A.S.Q.A.A. isimli şahıs ve işlemlerin gerçekleşmesine yardımcı olan kocası T.S.A.Q.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Organizasyonlarda başrol oyuncusu yine Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z.’nin 60 bin dolar karşılığında, sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

Operasyonun son ayağında ise Ürdün uyruklu böbrek vericisi A.A.S.B. isimli şahsın, Ürdün uyruklu bir şahıs ile 12 bin dolar karşılığında böbreğini vermek üzere anlaştığı, uygun bir alıcı için 4 gündür Esenyurt’ta bir adreste bekletildiği tespit edildiği belirtildi. Yasadışı organ ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların devamında A.A.S.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KİLİT İSİM ÜRDÜNLÜ 

Yapılan tüm çalışmaların sonunda, suç işlemek amacıyla kurulduğu belirlenen örgüt tarafından Türkiye’de “Organ-Doku Ticareti” suçunun işlendiği, örgüt liderinin Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z, örgüt yöneticilerinin ise Ürdün uyruklu M.T.H.B, Suriye uyruklu M.B. ile U.A. isimli Türk vatandaşı olduğu tek tek tespit edildi. Şebeke yöneticisi Suriye uyruklu M.B. ile organ verici ve alıcıları 30 Eylül’de yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Bu sırada örgüt lideri Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. ile örgüt yöneticileri Ürdün uyruklu M.T.H.B. ve U.A. isimli şahısların Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir adreste saklandıkları ve Antalya üzerinden yurt dışına kaçış hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar Isparta‘nın Keçiborlu ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ile organ alış-verişindeki kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri dün sona eren şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden A.A.S.Q.A.A. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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🤮
4.10.2022 14:38
Parasi olmayanlarda ingiltereye gidiyor firsata meselesi deyerlendirmesini bilceksin  
 
Ss
4.10.2022 14:32
Ülkeyi insan çöplüğüne suçlu cennetine çevirdiz seçimde bu millet sizi çarpacak göreceksiniz  
 
M.C
4.10.2022 13:56
Vatandaslikdan sonra simdide vatandaslarimizin parcalarini satiyoruz.  
 
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