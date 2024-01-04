Tren raylarını çalarken yakalandılar, serbest bırakıldılar

Kaynak: İHA
Tren raylarını çalarken yakalandılar, serbest bırakıldılar
Gaziantep’te tren raylarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, devriyede olan ekipler, Gaziantep Islahiye’de 2 şahsın demiryolundaki tren raylarını çaldığını belirledi. 2 şüpheli şahıs, suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Şahısların aracında yapılan arama esnasında; 105 adet demir tirfon, 99 adet demir gergi kıskacı, 5 adet demir açı kılavuzu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Araçlarında uyuşturucu kullanma aparatı bulunduğu için, şahıslar hakkında uyuşturucu kullanma suçundan da işlem başlatıldı.

Şüpheli şahıslar H.K. ve M. Ç., sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahsın aracına ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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