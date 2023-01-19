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Yere sigara atan kadının yüzü ve bacağı yandı

Kocaeli'de sigara içen N.Y. isimli kadın, izmariti yere atınca olanlar oldu. Otların tutuşmasıyla kadının yüzü ve bacağı yandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 23:22
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Yere sigara atan kadının yüzü ve bacağı yandı

Yere sigara atan kadının yüzü ve bacağı yandı
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Yangın, İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi Akmeşe yolu mevkiinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, N.Y. isimli kadın bahçesinde çalıştığı esnada içtiği sigarayı yere attı.

Otların tutuşmasıyla çıkan yangın, bahçelere su götüren plastik boruların da alev almasıyla kısa sürede büyüdü.

Yangını söndürmek isteyen fakat başarısız olan N.Y. yüzünden ve bacağından yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadın Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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