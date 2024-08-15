Yerel seçimde AKP'li belediyelere giden paraların belgesi ortaya çıktı. İmamoğlu gündeme getirmişti

31 Mart 2024 tarihinde geride bırakılan yerel seçimin ardından halen seçim polemikleri hız kesmeden devam ediyor. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından AKP’li ilçe belediyelerine 45 milyon lira para gönderildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamalar sonrasında gündemin ana maddesi haline gelen belediyelere para aktarımı konusunda flaş bir gelişme daha yaşandı. Karar’dan Sema Kızılarslan’ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından AKP’li belediyelere gönderilen paraların dekontları ortaya çıktı.

GÖNDEREN: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

31 Mart seçiminden sonra AKP’li Belediyelere gönderilen 45 milyon lira paranın dekontlarında ‘Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ yazıldığı görüldü. Ayrıca devlet bankaları aracılığı ile gönderilen paraların açıklama kısmında ise ‘bağış’ ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.

İddiaların odağındaki AKP’li başkanlar bu durumu kabul etmezken CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, Tuzla Belediye Başkanı Bingöl ve Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, aktarılan kaynağı doğruladı. Eren Ali Bingöl “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan değil ama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 45 milyon TL’lik bir para gelmiş” ifadesini kullandı.

İŞTE O ‘BAĞIŞ’ MAKBUZLARI

NE OLMUŞTU?

Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi de belediyelerin SGK borçlarını ödemesi için belediyelere kağıt gönderilmesi olayıydı. Konu hakkında gerek Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililere gerekse de muhalefet tarafından birçok açıklama yapılmış, İmamoğlu ise konu hakkında şunları demişti:

“Çekmeköy Belediyesi, 45 milyon lira istiyor. Benim aklıma gelmez Cumhurbaşkanlığı’ndan yardım istemek. Biz, ancak metro yapmak için bir imza isteriz. Sigorta borcu 100 milyon lira olan belediyeye geri ödemesiz 45 milyon lira niye ödeniyor?”

Ayrıca İmamoğlu AKP’li belediyelere para gönderildiğini ancak ittifak ortağı olan MHP’nin zamanında yönettiği Silivri Belediyesi’ne para gönderilmediğini açıklamıştı.