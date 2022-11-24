Yerli yazarlar Ankara'da buluştu

DT'den yapılan açıklamaya göre, DT'nin Türkiye genelindeki sahnelerinde sergilenen 10 oyun, 28 Kasım'a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak.

Diyarbakır, Antalya, Trabzon, İzmir, Van, İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana ve Ankara Devlet Tiyatroları'nın eserlerinin sahneleneceği "Ankara Buluşmaları"nda, yerli yazarların eserlerinden 53 temsil seyircinin beğenisine sunulacak.

Dün başlayan ve bir hafta boyunca devam edecek "Yerli Yazarlar 10. Ankara Buluşması" kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu "Can Ateşinde Kanatlar" oyununu Büyük Tiyatro'da, Antalya Devlet Tiyatrosu "Tersine Dünya" oyununu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kuyucaklı Yusuf" oyununu Şinasi Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları" oyununu Küçük Tiyatro'da seyirciyle buluşturacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu'nda "Sonum Başlangıcımdır", Van Devlet Tiyatrosu, Akün Sahnesi'nde "Siyabend ile Xecê", İstanbul Devlet Tiyatrosu, İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde "Gazale", Adana Devlet Tiyatrosu, Pursaklar DT Sahnesi'nde "Yarınlara Geç Kalmadan", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Türkocağı Sahnesi'nde "Bir Adam Yaratmak" oyunlarını, Erzurum Devlet Tiyatrosu da Stüdyo Sahne'de, "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyununu tiyatroseverler için sahneleyecek.