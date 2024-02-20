Yerlikaya duyurdu: Aralarında kırmızı bültenle aranan bir kişinin de bulunduğu 42 şahıs yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya duyurdu: Aralarında kırmızı bültenle aranan bir kişinin de bulunduğu 42 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda Interpol kırmızı bülteniyle aranan bir kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 42 şahıs yakalandı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası zehir taciri, Türk Escobar’ı olarak bilinen Ürfi Çetinkaya’nın (Cezaevinde) yaptığı silahlı organize suç örgütüne ilişkin ‘Kafes-44’ Operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan operasyonların sonucunda, Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından kırmızı bültenle aranmakta olan H.Y.N. isimli kişinin aralarında olduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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