Yerlisi keşfedilmesin istiyordu, şimdilerde ziyaretçi akınına uğruyor! Çadırı kapan koşuyor...

Kaynak: İHA
Yerlisi keşfedilmesin istiyordu, şimdilerde ziyaretçi akınına uğruyor! Çadırı kapan koşuyor...
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Palamar Tepesi manzarasıyla görenleri mest ederken, binlerce vatandaş kilometrelerce uzaktan bu tepeye akın ediyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Palamar Tepesi ziyaretçi akınına uğruyor...

Manzarasıyla görenleri mest eden tepeye, özellikle günü birlik tatil yapanlar veya çadır kurarak kamp yapan vatandaşlar gidiyor.

Vatandaşların ve çiftler tepeye oturarak gün batımı manzarasını izliyor. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

"HERKESE TAVSİYE EDERİM AMA ÇOKTA TAVSİYE ETMEMEK GEREKİR"

Manzarayı izlemek üzere alanda bulunan kampçı Eray Tuberk, İzmitli oldukları için sürekli buraya geldiklerini ifade ederek, "Hafta sonları ve özel günlerimizde de geliyoruz. Özellikle burada duruyoruz ama çok aşağıya inmiyoruz. Tabi ki herkese tavsiye ederim ama çokta tavsiye etmemek gerekir diye düşünüyorum. Buraları gerçekten temizliyoruz biz gelenler çok pis bırakıyorlar çünkü. Biz de gün batımı izliyoruz ve izleyeceğiz bugün de” dedi.

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