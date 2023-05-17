Yeşil Sol Parti'den ikinci tur kararı

Yeşil Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turdaki tavrını ikinci turunda da tavrını sürdürerek Muhalefetin kazanması için Kılıçdaroğlu destekleyeceğini bildirdi.

Yeşil Sol Parti'den ikinci tur kararı

Yeşil Sol Parti ve HDP seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarının muhasebesinin kapsamlı bir şekilde yapıldığı toplantıda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci tur yarışında tıpkı ilk turda olduğu gibi destek verme kararı çıktı.

GazeteDuvare'dan Ceren Bayrar'ın haberine göre Yeşil Sol Parti tüm gücüyle sahada olarak seçmenin 2'nci turda da sandığa gitmesi için çalışacağı belirtilirken, Yeşil Sol Parti ve HDP yönetimi, 28 Mayıs seçimlerine giden süreçte önceliğin bu seçim olduğu konusunda fikir birliğine vardığı açıklandı.

SİNAN OĞAN'IN ŞARTI

Öte yandan dün akşam canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs seçimlerinde destekleyeceği adaya sunacağı şartları tek tek sayarken HDP ve HÜDA PAR ile yan yana olmayacaklarını açıklamıştı.

Oğan bu kararına ilişkin "HDP ve HÜDA PAR'ın kurulacak müstakbel hükümet nezdinde görev verilmemesi ve bu sürecin dışında tutulmaları" demişti.

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