Yeşil Sol Parti’nin adı değişti

Yeşil Sol Parti'nin yeni adının Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.
Partinin bugün devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında isim değişikliğinin onaylandığı bilgisine ulaşıldı.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDEYDİ
Partide isim değişikliği bir süredir gündemde yer alıyordu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve öncülü siyasi partilerin isimlerinde geçen “halk”, “demokrasi” ya da “barış” kavramlarından birinin yeni parti isminde yer alabileceği de gündeme gelmişti.
HDP’LİLER KAPATMA DAVASI SONRASI YEŞİL SOL PARTİ’YE GEÇMİŞTİ
HDP’ye açılan kapatma davası sonrası milletvekili adayı olan HDP’liler Yeşil Sol Parti’ye geçmişti. Seçimde milletvekili seçilen HDP’liler Meclis’te Yeşil Sol Parti grubunda bulunuyor.