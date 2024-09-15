Yeşilçam Film Afişleri Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenen "Yeşilçam'ın Efsane İsimlerinin Yer Aldığı Nostaljik Film Afişleri Sergisi," sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'in koleksiyonundan oluşan sergide, Yeşilçam dönemi afişleri, Susuz Yaz filmine ait orijinal film makarası, lobi kartları, döneme ait orijinal imzalı fotoğraflar ve Osman Seden'in "Mazi Kalbimde Yaradır" filminin orijinal senaryosu gibi nadir eserler yer alıyor.

Sergide, Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım," "Çiçek Abbas," "Sultan," "Köyden İndim Şehire," ve "Gülen Gözler" gibi ünlü filmlerin afişleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, 1962'den günümüze kadar olan 35 mm'lik film makinelerinin sergilendiği alanda, 150 adet orijinal film afişi de bulunuyor.

Bu sergi, sanatseverlere nostaljik bir atmosfer sunarak, Türk sinemasının unutulmaz hikayelerini yeniden hatırlatıyor. Sergi, her gün 12.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık ve 17 Eylül'e kadar devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde yer alan sergi, hem vatandaşlardan hem de sanatseverlerden büyük beğeni topluyor.