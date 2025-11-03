Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazada motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 civarında Şişli'de gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, caddede motosikletiyle seyreden Berkay O., yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü aktörün öldüğü kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği anda motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın etkisiyle yere savrulduğu izleniyor.

Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'a yardıma koşuyor.

TUTUKLANAN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Berkay O., gözaltına alındı.Sürücü, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.

Berkay O. adlı sürücü, polisteki ilk ifadesinde, normal hızda yolunda gittiğini, Çağlar'ın birden önüne çıktığını ve çarpıştıklarını belirtti.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Engin Çağlar için dün Şişli Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat dünyasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve sevenleri katıldı.

Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

MOTOSİKLET KAZALARINI KONUŞMUŞLAR

Cenazeye katılan sanatçılardan Ali Rıza Binboğa, Engin Çağlar'ın kibirden uzak, çok kültürlü bir aktör olduğunu belirtti. Sohbetlerinde birbirlerini motosiklet kazalarına karşı uyardıklarını anlattı.

Binboğa, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

Yeşilçam'ın sevilen aktörlerinden Engin Çağlar'a çarparak ölümüne yol açan motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi gün yüzüne çıktı. Tutuklanan sürücü, Çağlar'ın aniden önüne atladığını ve çarpmanın kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazada motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 civarında Şişli'de gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, caddede motosikletiyle seyreden Berkay O., yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü aktörün öldüğü kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği anda motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın etkisiyle yere savrulduğu izleniyor.

Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'a yardıma koşuyor.

TUTUKLANAN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Berkay O., gözaltına alındı.Sürücü, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.

Berkay O. adlı sürücü, polisteki ilk ifadesinde, normal hızda yolunda gittiğini, Çağlar'ın birden önüne çıktığını ve çarpıştıklarını belirtti.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Engin Çağlar için dün Şişli Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat dünyasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve sevenleri katıldı.

Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

MOTOSİKLET KAZALARINI KONUŞMUŞLAR

Cenazeye katılan sanatçılardan Ali Rıza Binboğa, Engin Çağlar'ın kibirden uzak, çok kültürlü bir aktör olduğunu belirtti. Sohbetlerinde birbirlerini motosiklet kazalarına karşı uyardıklarını anlattı.

"Aman dikkat edelim. Karşıdan karşıya geçerken böyle bir kazaya uğramayalım diye konuşmuştuk. Bu olayı ben öğrendiğim zaman yaşadığım şok şuydu; biz sanki gelecekte başımıza gelecek bir şeyi tartışmışız."