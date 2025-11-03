Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazada motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 1

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 civarında Şişli'de gerçekleşti.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 2

Edinilen bilgilere göre, caddede motosikletiyle seyreden Berkay O., yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 3

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 5

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü aktörün öldüğü kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 6

Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği anda motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın etkisiyle yere savrulduğu izleniyor.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 7

Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'a yardıma koşuyor.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 8

TUTUKLANAN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Berkay O., gözaltına alındı.Sürücü, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 9

Berkay O. adlı sürücü, polisteki ilk ifadesinde, normal hızda yolunda gittiğini, Çağlar'ın birden önüne çıktığını ve çarpıştıklarını belirtti.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 11

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 12

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Engin Çağlar için dün Şişli Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat dünyasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve sevenleri katıldı.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 13

Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 14

MOTOSİKLET KAZALARINI KONUŞMUŞLAR

Cenazeye katılan sanatçılardan Ali Rıza Binboğa, Engin Çağlar'ın kibirden uzak, çok kültürlü bir aktör olduğunu belirtti. Sohbetlerinde birbirlerini motosiklet kazalarına karşı uyardıklarını anlattı.

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 16

Binboğa, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

Yeşilçam’ın efsanesi Engin Çağlar’ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! - Resim : 17

