Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Yaşar Yağmur hayatını kaybetti

Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yaşar Yağmur, Balıkesir'in Gönen ilçesi, Ekşidere kırsal mahallesindeki evinde rahatsızlandı.

Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan testler ve tahliller yapılan usta oyuncu, çıkan sonuçlarda kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan ünlü isim kalp krizi geçirmesi sebebiyle, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sevenleri, usta oyuncuyu 24.07.2023 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde son yolculuğuna uğurladı.

YAŞAR YAĞMUR KİMDİR?

Tekirdağ Şarköy'de 1949 yılında dünyaya geldi. Perihan Yağmur ile dünyaevine giren ve Demir Yağmur, Damla Arı ve Cenk Yağmur adında üç çocuğu olan Yaşar Yağmur; 'Batsın Bu Dünya', 'Hazreti Yusuf', 'Yuvasız Kuşlar', 'Babaların Babası' ve 'Sahipsizler' yapımları ile tanınan oyuncu, 35 filmde rol aldı.