Yeşilçam’ın kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

‘Korkusuz Korkak’ filminde Gaddar Kerim, ‘Tatar Ramazan’da Cıbıl Halil ve ‘Umudumuz Şaban’da da Mardinli Arif karakterleri ile hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü yaşamını yitirdi.

Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde ‘kötü adam’ rollerinde oynayan Taşdemir, 40 yılı aşkın senedir Silivri'de yaşıyordu.

Taşdemir için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Daha önce Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını savunan Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin." demişti.

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

1942 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Hikmet Taşdemir, henüz genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında yer aldı.

Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.

Birçok filmde yardımcı oyuncu olarak rol alan Taşdemir, ‘Korkusuz Korkak’ filminde Gaddar Kerim, ‘Tatar Ramazan’ da Cıbıl Halil ve ‘Umudumuz Şaban’da da Mardinli Arif olarak hafızalarda yer etti.

Ayrıca Taşdemir, Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katile hayat verdi.

Taşdemir, son olarak ise Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.