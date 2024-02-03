Yeşim Akbaş polis lojmanında ölümünde komiser yardımcısına istenen ceza belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yeşim Akbaş polis lojmanında ölümünde komiser yardımcısına istenen ceza belli oldu
Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın (27) ölümüne ilişkin tutuklanan komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın (28) ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde polis lojmanında bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş (27), başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından tutuklanan komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız (28) hakkında hazırlanan iddianame, olayın intihar olmadığı, cinayet olduğu yönünde çarpıcı detayları içeriyor.

İddianamede, deliller incelendiğinde Akbaş’ın intihar etmiş olmasının hayatın doğal akışına aykırı olduğu ve Yıldız tarafından başına bir el ateş edilerek öldürüldüğü belirtilerek, ‘kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, Akbaş’ın sağlak olduğu ve merminin sağ taraftan girdiği hususu nazara alındığında her iki elinden atış artığı çıkmasının mümkün olmadığı belirtildi. Çekirdeğin sekme yönü de incelendiğinde, o pozisyonda bulunma ihtimalinin olmadığına da iddianamede yer verildi.

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NE OLMUŞTU:

Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Yeşim Akbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

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Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, sevk edildiği hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine 19 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Doğan Can Yıldız, tutuklandı.

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ESKİ EŞİNİN BAŞINA 2 KEZ SİLAH DAYAMIŞ

Soruşturma sırasında Yıldız'ın boşandığı eski eşi Meryem Emir'i (28) defalarca darbedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı da ortaya çıktı. Meryem Emir, yaşadıklarını 21 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği dilekçe ve 3 Mart 2022'de Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde anlattı. Eski eşin dilekçesinde ve polisteki ifadesinde, sorunlarının kıskançlıktan kaynaklandığını belirterek, "Annesinin ısrarı ve mesleği nedeniyle zarar görmemesi için o dönemde şikayetçi olmadım" dediği öğrenildi.

Doğan Can Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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