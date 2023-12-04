Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı artık koca delikanlı oldu. Hülya Avşar poposunu ısırmıştı

2013 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan 4 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik tavırları ve yeteneği ile damga vurmuştu. Hülya Avşar'ın masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik yıldız şimdilerde büyüdü kocaman delikanlı oldu. Baha Bayırlı'nın son haline yorum yağdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı artık koca delikanlı oldu. Hülya Avşar poposunu ısırmıştı

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yarışmada yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemeye çalışıyordu.

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Yetenek Sizsiniz'e damga vuran isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı olmuştu. Sevimliliği ile herkesi etkileyen Baha Bayırlı herkesin sempatisini kazanmayı başarmıştı.

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Özellikle jüri üyelerinden Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yeteceği sevgi seline boğmuştu. Hatta Hülya Avşar, masaya çıkarttığı Baha'nın poposunu da ısırmıştı.

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Yarı finale kadar kalan minik Baha birinciliği ise kıl payı kaçırmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan minik Baha şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

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2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz finalinde son ikiye kalan Baha'nın son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Minik Baha'yı görenler; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuşsun', 'Sen bu kadar büyüdün mü?' gibi yorumlar yapıldı.

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