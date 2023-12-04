Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı artık koca delikanlı oldu. Hülya Avşar poposunu ısırmıştı

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yarışmada yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemeye çalışıyordu.

Yetenek Sizsiniz'e damga vuran isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı olmuştu. Sevimliliği ile herkesi etkileyen Baha Bayırlı herkesin sempatisini kazanmayı başarmıştı.

Özellikle jüri üyelerinden Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yeteceği sevgi seline boğmuştu. Hatta Hülya Avşar, masaya çıkarttığı Baha'nın poposunu da ısırmıştı.

Yarı finale kadar kalan minik Baha birinciliği ise kıl payı kaçırmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan minik Baha şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz finalinde son ikiye kalan Baha'nın son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Minik Baha'yı görenler; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuşsun', 'Sen bu kadar büyüdün mü?' gibi yorumlar yapıldı.