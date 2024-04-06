Yetim çocuktan insanlık dersi

Kaynak: İHA
Yetim çocuktan insanlık dersi
Elazığ'da yaşayan yetim bir çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfına teslim etti.

Elazığ'da Cuma hutbesinde haberdar olduğu Yetim Projesi'nden etkilenen yetim bir çocuk, kendisi gibi yetim olan çocuklara ulaştırılmak üzere kumbarasında biriktirdiği paraları cami görevlileri Yener Yelmen ve Nurhak Özbay aracılığıyla İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfına teslim etti.

Yetim çocuğun elleriyle yaptığı ve dışını taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin renkleriyle süslediği kumbarasını teslim ettiği anlarda duygusal anlar yaşandı.

TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, çocuğa göstermiş olduğu örnek davranış ve hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

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