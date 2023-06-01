Yıkılan caminin türbesinde yatan bakın kim çıktı? Hani 'ecdat ecdat'tı? Türbede Türkmen bey Danişment Gazinin komutanı yatıyordu

2009 yılında yapımına başlanan ve 2014 yılından dönemin AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü tarafından açılışı yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi içinde bulunan, cami ile Aziz Sultan’a ait olduğu belirtilen türbe yol yapımı gerekçe gösterilerek yıkıldı.

"BOŞ TÜRBE" DEDİKLERİ TÜRBEDEN KEMİKLER ÇIKTI

Belediyenin verdiği tahliye süresinin dolması üzerine ekipler bölgeye giderek cami ve boş dedikleri türbeyi yıkmaya başladı. Türbede yapılan yıkım çalışmalarında sandukanın altındaki mezardan kemikler çıktı.

Kemikleri belediye çalışanları hayvan kemiği diyerek saklamaya çalıştı. Mezarın üstü kapatılarak çalışmalara ara verildi. Daha sonra kemiklerden incelenme yapmak için örnekler alınırken, geri kalanları mezarlıkta defnedildi.

“CHP CAMİLERİ YIKACAK DİYENLER CAMİ YIKIYOR”

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, "CHP iktidara geldiğinde camileri yıkacak" iddialarına şöyle cevap verdi:

“Madem bu bina kaçaktı, o halde neden izin verildi, her türlü altyapısı belediye tarafından yapıldı? Şehrin göbeğinde kaçak bina olmaz. Kaçaktı, neden 2009 yılında yıkmadınız? Binanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her türlü ruhsatı var. Bina yıkılmadan da yola çözüm bulunabilirdi.

Ancak binanın yıkılmasını tercih ettiler. Bizler, ‘içeride mezar var’ dedik, dinlemediler. ‘Sandukayı açın, bakın, eğer mezar varsa taşıyın’ dedik, ‘mezar yok’ dediler, yıkıldığında mezarın var olduğu meydana çıktı. Bu resmen maneviyata saygısızlıktır.

Camisi, şadırvanı, yemekhanesi ve her türlü donanımı olan bir hayır vakfının, bir ibadethanenin yıkılmasını kabullenemiyoruz. Lafa gelince ‘’CHP iktidar olursa camileri yıkacak' diyorlar. Bunu da her yerde dillendire dillendire vatandaşın kafasını karıştırıyorlar. Ancak sahip çıkan biziz, yıkan onlar.”

Çorum Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, yıkımı gerçekleşen caminin açılışını dönemin AKP'li belediye Başkanı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, caminin yapımına nakdi destek ve doğalgaz tesisatının yapılması için yardımda bulunduğunu söyledi.