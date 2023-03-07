7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yıkılan evin enkazından çıktıktan sonra eşini kurtardı

Yıkılan evin enkazından çıktıktan sonra eşini kurtardı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Ali (55) ile eşi Pakize (58) Kılıç'ın oturduğu müstakil ev, ikinci depremde yıkıldı; çift enkazda kaldı. Enkazdan kendisi çıkan Ali Kılıç, "Önce ben çıktım sonrasında eşimi çıkardım" dedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:57
Takip Et

Yıkılan evin enkazından çıkıp, eşini kurtarmış

Yıkılan evin enkazından çıktıktan sonra eşini kurtardı
+
Aa
-

Ericek Mahallesi'nde Ali Kılıç ile eşi Pakize Kılıç'ın oturduğu müstakil ev, 6 Şubat'taki ikinci depremde yıkılınca çift de enkazı altında kaldı. Yıkıntı altından kendisi çıkan Ali Kılıç, ardından eşi Pakize Kılıç'ı sağ kurtardı. AFAD'ın çadırında kalan Ali Kılıç, o anları anlatırken, "Eşim ile enkazın altında kaldık. 1 hafta sonra yanımızdaki evden 2 cenaze çıkardılar. Birinci depremde evimize bir şey olmamıştı. Evimiz ikinci depremde yıkıldı. Evden hiçbir şeyimizi alamadık. Malzemelerimiz, yataklarımız enkazın altında kaldı. Enkazın altından kendi imkanımız ile çıktık. Enkaz altından önce ben çıktım sonrasında eşimi çıkardım. O anlar, çok korkunçtu" dedi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Kılıç, "Allah'a şükür, yaralanmadık. Ben çıktıktan sonra eşim içeride kaldı. 'Burada kaldım' diye bağırdı. Eşimin sesini duyunca tekrar geri döndüm. Onu enkazdan tutup, çıkardım. Ayağımızda ayakkabı yoktu. 3 gün dışarıda yattık. Ateş yakarak ısındık. Battaniyeleri kendimizi sardık. Yağmur ve kar yağıyordu. Kendi imkanlarımız ile çadır kurduk sonrasında bize AFAD çadırı verdiler. Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok" diye konuştu.  (DHA)
 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
2
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
4
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
5
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
6
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Uzmanı depremin psikolojik etkilerini açıkladı
﻿Uzmanı depremin psikolojik etkilerini açıkladı
﻿Uzmanı depremin psikolojik etkilerini açıkladı
﻿Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır
﻿Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır
﻿Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır
﻿Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor
﻿Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor
﻿Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor
﻿Brezilya mı Fenerbahçe mi? Valencia kararı belli oldu
﻿Brezilya mı Fenerbahçe mi? Valencia kararı belli oldu
﻿Brezilya mı Fenerbahçe mi? Valencia kararı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.