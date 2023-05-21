Kemal Canbolat paylaştı: Suriye’de her gün bir yerde parti veriliyor

Editör: Murat Öztürk

Türkiye'de yaşanan seçim sürecinin bir numaralı gündem maddesi Suriyeli sığınmacıların varlıklarının geleceğiydi.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, sığınmacıların bir an önce gönderilmesi gerektiğini savunurken, Cumhur İttifakı kanadı ise sığınmacıların 'savaşın ortasına' gönderilmemesi gerektiğini beyan ettmişti.

Erdoğan, bir konuşmasında ''Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

Suriye hakkında ülkemizdeki temel yargılardan bir tanesi de orada savaşın hala devam ettiği ve bu sebeple sığınmacıların ülkelerine dönmemeleri gerektiği üzerine oluşuyor. Ancak Suriye'de basketbol oynayan ve Suriye'den sürekli paylaşımlarda bulunan Türk basketbolcu Kemal Canbolat ise durumun öyle olmadığını gözler önüne seriyor.

Canbolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında Şam şehrinde yer alan bir gece kulübünün görüntülerini ortaya çıkardı. Canbolat'ın yayınladığı görüntülerde, gece kulübünün ağzına kadar dolu olduğu ve insanların eğlendiği görüldü. Canbolat paylaşımında ''Dün gece Suriye’nin Şam şehrinde gece kulübüne gittim. Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye’de !!'' ifadelerini kullandı.