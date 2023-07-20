Yıkım sırasında çöken bina 1 milyonu aşkın zarara yol açtı

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde depremde ağır hasar aldığı için kontrollü yıkılan Övgü Apartmanı'nın devrildiği kafede 1 milyon lirayı aşkın zarar oluştuğu bildirildi.

KAYNAK: İHA
Yıkım sırasında çöken bina 1 milyonu aşkın zarara yol açtı

Güzelyalı Muhtarı Göktürk Güngör, yıkımı gerçekleştiren şirketin yıkımdan önce kimseye haber vermediğini öne sürdü. Güngör, "Binanın çevresine yıkımın gerçekleştirileceğine ilişkin birkaç gün önce yazılar asıldı ama net olarak yıkımın ne zaman bildirileceğine dair bilgi verilmedi. Az önce karakolun komiseriyle görüştürdüm, onun dahi bilgisi yok. Burada bütün evlerin içerisinde yaşayan komşular, mağduriyet yaşadı. Kimseye bilgi verilmeden kontrolsüz bir yıkım gerçekleştirdiler. İş yerlerimiz, ağaçlarımız, binalarımızın kenar kısımları teker teker zarar gördü. Kimsenin insanları bu şekilde rezil etmeye hakkı yok. Muhtarın da komşuların da konudan haberleri yok. 7 gün 24 saat telefonlarımız susmuyor. Burada çok gergin bir süreç yaşanıyor" diye konuştu.

YIKIM EKİBİNDEN KAMERAMANA MÜDAHALE

Bu sırada yıkımı gerçekleştiren şirketin çalışanları, Güngör'e tepki gösterince tartışma çıktı. Yıkım için gerekli tüm izinleri aldıklarını söyleyen şirket çalışanları, binanın demirlerinin çürük olduğu için yıkımın kontrolden çıktığını öne sürdü. Aynı kişiler, bu tartışmayı görüntüleyen basın mensuplarını da tehdit edip, görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Görüntü alan basın mensubunun kamerasını eliyle yere indirmeye çalışan şirket çalışanını, çevredekiler sakinleştirdi. Ayrıca şirket çalışanları, çatısı çöken ve içerisindeki eşyaları zarar gören kafenin zararlarını karşılayacaklarını söyledi.

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