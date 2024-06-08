Yılanı yakalayan itfaiyecinin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu

Bir mahallede yılan paniği yaşandıktan sonra olay yerine gelen itfaiye görevlisi, yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğaya geri saldı. İtfaiyecinin mahalle sakinleriyle yaptığı diyalog sosyal medyada viral oldu.

Yılanı yakalayan itfaiye görevlisi, mahalle sakinlerinin rahatlamasını sağlarken, aynı zamanda önemli bir mesaj verdi. İtfaiyeci, "Aslına bakarsanız biz onların evine yuva kurmuşuz. Aslında o bizim evimize girmemiş," şeklindeki açıklamasıyla, insanların doğal yaşam alanlarına müdahalesine dikkat çekti. Bu açıklama, sosyal medyada birçok hayvansever tarafından takdirle karşılandı ve itfaiyecinin duyarlılığı övgü topladı.